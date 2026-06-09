Piana del Sele

Eboli: Renato Viscovo eletto Consigliere Comunale ad Arezzo, un successo targato Fratelli d’Italia

Con 266 preferenze, il neo-consigliere si impone nella lista di Fratelli d’Italia, la più votata del centrodestra, triplicando il consenso personale rispetto a sei anni fa

Antonio Elia

Il panorama politico di Arezzo registra una significativa conferma. Renato Viscovo è stato ufficialmente eletto Consigliere Comunale tra le fila di Fratelli d’Italia, a sostegno del neosindaco Marcello Comanducci. La proclamazione, che sancisce il suo ingresso nella nuova assemblea cittadina, è stata formalizzata e convalidata dall’ufficio elettorale centrale, coronando un percorso elettorale di grande spessore.

Un legame profondo con le radici

Viscovo, originario di Eboli e cresciuto a Campagna, rappresenta un esempio virtuoso di integrazione e radicamento nel territorio aretino. Pur essendosi trasferito ad Arezzo, da dieci anni, per svolgere la sua attività di docente, dove ha costruito una solida carriera professionale, non ha mai dimenticato le sue origini campane, di cui si dichiara sempre profondamente orgoglioso.Questo legame tra il Sud e la Toscana è oggi un valore aggiunto nel suo impegno civico al servizio della città.

Il commento: un consenso che triplica

Il risultato ottenuto da Viscovo non è passato inosservato. Con 266 preferenze, si è imposto nella lista di Fratelli d’Italia, risultata la più votata dell’intera coalizione di centrodestra. Un dato che assume una rilevanza ancora maggiore se confrontato con la tornata elettorale di sei anni fa: il consenso personale di Viscovo è infatti quasi triplicato.

Affidando il suo pensiero ai social media, il neo-consigliere ha voluto condividere la propria soddisfazione con i sostenitori:

“Ringrazio le 266 persone che si sono recate alle urne scrivendo il mio nome. Il risultato è straordinario: primo uomo nella lista di Fratelli d’Italia, la più votata del centrodestra, e quasi triplicando il consenso di 6 anni fa. Oggi più che mai ne sono convinto: il lavoro ripaga sempre! GRAZIE.”

I prossimi step

Con questa elezione, Renato Viscovo si prepara ora a portare il suo contributo operativo e la sua esperienza professionale all’interno del Consiglio Comunale, pronto a lavorare al fianco del sindaco Marcello Comanducci per lo sviluppo e il futuro di Arezzo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.