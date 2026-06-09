Eboli: Renato Viscovo eletto Consigliere Comunale ad Arezzo, un successo targato Fratelli d’Italia

Il panorama politico di Arezzo registra una significativa conferma. Renato Viscovo è stato ufficialmente eletto Consigliere Comunale tra le fila di Fratelli d’Italia, a sostegno del neosindaco Marcello Comanducci. La proclamazione, che sancisce il suo ingresso nella nuova assemblea cittadina, è stata formalizzata e convalidata dall’ufficio elettorale centrale, coronando un percorso elettorale di grande spessore.

Un legame profondo con le radici

Viscovo, originario di Eboli e cresciuto a Campagna, rappresenta un esempio virtuoso di integrazione e radicamento nel territorio aretino. Pur essendosi trasferito ad Arezzo, da dieci anni, per svolgere la sua attività di docente, dove ha costruito una solida carriera professionale, non ha mai dimenticato le sue origini campane, di cui si dichiara sempre profondamente orgoglioso.Questo legame tra il Sud e la Toscana è oggi un valore aggiunto nel suo impegno civico al servizio della città.

Il risultato ottenuto da Viscovo non è passato inosservato. Con 266 preferenze, si è imposto nella lista di Fratelli d’Italia, risultata la più votata dell’intera coalizione di centrodestra. Un dato che assume una rilevanza ancora maggiore se confrontato con la tornata elettorale di sei anni fa: il consenso personale di Viscovo è infatti quasi triplicato.

Affidando il suo pensiero ai social media, il neo-consigliere ha voluto condividere la propria soddisfazione con i sostenitori:

“Ringrazio le 266 persone che si sono recate alle urne scrivendo il mio nome. Il risultato è straordinario: primo uomo nella lista di Fratelli d’Italia, la più votata del centrodestra, e quasi triplicando il consenso di 6 anni fa. Oggi più che mai ne sono convinto: il lavoro ripaga sempre! GRAZIE.”

I prossimi step

Con questa elezione, Renato Viscovo si prepara ora a portare il suo contributo operativo e la sua esperienza professionale all’interno del Consiglio Comunale, pronto a lavorare al fianco del sindaco Marcello Comanducci per lo sviluppo e il futuro di Arezzo.