Agropoli, Mediterraneo Cup – Trofeo Franco Di Sergio: tutto pronto per la terza edizione del grande torneo di basket giovanile

Cresce l’attesa per la terza edizione della Mediterraneo Cup – Trofeo Franco Di Sergio, l’evento cestistico giovanile che negli ultimi anni si è affermato come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate sportiva del Cilento.

Il programma e le categorie in campo

Dal 18 al 28 giugno 2026, la città di Agropoli diventerà il punto di riferimento della pallacanestro giovanile nazionale e internazionale, ospitando centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione, che potrà contare sul prezioso supporto di Bitdrome, main partner dell’evento, conferma la propria crescita e il proprio prestigio nel panorama cestistico giovanile.

Le categorie protagoniste saranno gli Aquilotti e gli Under 13, con la partecipazione di numerose società sportive pronte a vivere un’esperienza unica all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

Saranno circa 400 gli atleti che scenderanno in campo nel corso della manifestazione, dando vita a giornate ricche di emozioni, entusiasmo e sana competizione. Un’occasione straordinaria non solo per confrontarsi sul parquet, ma anche per creare nuove amicizie e vivere momenti indimenticabili in una delle località più affascinanti del Sud Italia.

Un evento tra sport, turismo e valorizzazione del territorio

La Mediterraneo Cup rappresenta infatti molto più di un semplice torneo. I giovani partecipanti, accompagnati da tecnici e famiglie, avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del territorio cilentano, godere del mare cristallino di Agropoli – insignita anche quest’anno del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu – e immergersi nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di una terra ricca di fascino.

Tra una partita e l’altra, i ragazzi potranno vivere il centro cittadino, passeggiare tra i vicoli del borgo antico, visitare il Castello Angioino-Aragonese e trascorrere momenti di svago in un contesto che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio.

La Mediterraneo Cup – Trofeo Franco Di Sergio si conferma così un evento capace di coniugare l’aspetto agonistico con quello educativo e sociale, promuovendo i valori più autentici della pallacanestro e offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa a 360 gradi.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Agropoli è pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati per undici giorni di grande basket, divertimento e spettacolo nel cuore del Cilento. Un appuntamento che anno dopo anno continua a crescere, contribuendo alla promozione del territorio e consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per il basket giovanile.