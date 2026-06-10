Serie D: la Gelbison pensa al futuro e riparte da mister Agovino e Viscomi

La Gelbison è pronta a ripartire in vista della prossima stagione lo fa con due certezze, Mister Agovino, artefice di una grande rimonta nel campionato appena concluso e che ha portato poi a giocarsi i play off, e Capitan Viscomi fresco di rinnovo per un altro anno con la maglia rossoblù. Una programmazione che non si è mai fermata come ricordato anche dal Presidente Maurizio Puglisi.

Le dichiarazioni

“Sono sette anni che non ci fermiamo mai, è un processo continualo. La mia squadra ha finito il campionato ma ancora abbiamo finali del campionato giovanile, e quindi noi programmiamo sempre, abbiamo dato continuità da gennaio in poi con Mister Agovino già a gennaio abbiamo cominciato a costruire la squadra per l’anno prossimo e attualmente stiamo definendo i particolari. Alla guida della squadra il prossimo anno ci sarà ancora Massimo Agovino, una conferma nel segno della continuità e della progettualità.

“Lo faccio con grande piacere, con grandissima voglia – ha detto Mister Agovino -c’è stato un momento forse che mi ero allontanato un attimino dalla realtà Gelbison, però poi il Presidente è stato più che convincente e mi auguro soprattutto che io abbia fatto bene perché dare continuità a quello che è stato fatto secondo me alla fine riflettendoci è stata cosa giusta, ripartire da un’altra Serie D sarebbe stato comunque per me non conveniente, c’era qualcosa in Serie C, ci stavo pensando, quando ho capito che era lontana la cosa, ho preferito rimanere qui a Vallo, c’è un Presidente che conosco, che voglio bene, c’è affetto reciproco, anche con la gente c’è stato un grande feeling perciò credo che sia stato meglio così”.

Un legame che continua e si fa più forte quello tra Francesco Viscomi e i colori rossoblù, il capitano ha infatti rinnovato il proprio contratto per un ulteriore anno. Per Viscomi sarà la terza stagione consecutiva con la maglia della Gelbison. “Sono contentissimo, fiero di quest’opportunità che mi dà ogni anno il Presidente, del rapporto che si è creato tra noi, tra me e questa piazza, questa società a cui devo tanto.

Come ogni anno cerco di dare il mio meglio, dentro e fuori dal campo, quest’anno più che mai sono super motivato per raggiungere il traguardo che è un obiettivo personale che ho nei confronti ovviamente della piazza ma soprattutto del Presidente, di riportarlo tra i professionisti”, ha detto il capitano della Gelbison.