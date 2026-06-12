Attualità

Castellabate, il Natale sarà al cinema: il 25 dicembre l’uscita nelle sale di Bentornati al Sud

Medusa Film annuncia l'uscita di "Bentornati al Sud". Il cast originale con Bisio e Siani torna a Castellabate per il terzo capitolo della saga.

Manuel Chiariello

Castellabate a Natale sul grande schermo. Ad annunciarlo è Medusa Film, che ha comunicato ufficialmente la data di uscita di “Bentornati al Sud”, pellicola che proprio in questi giorni sta vedendo la sua nascita con le riprese iniziate nel noto borgo cilentano. L’appuntamento è già fissato per il prossimo 25 dicembre in tutte le sale d’Italia.

​Il cast e la regia di Bentornati al Sud

​A sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato il box office italiano prima con Benvenuti al Sud e, successivamente, con Benvenuti al Nord, la coppia campione di incassi formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna sul set per questo terzo film, diretto ancora una volta da Luca Miniero.

​Accanto ai due protagonisti torneranno anche alcuni volti storici dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

​Curiosità dal set: Castellabate blindata per le riprese

​In queste ore Castellabate è letteralmente presa d’assalto da tantissimi fan e curiosi che si sono avvicinati alla troupe per sbirciare le riprese sul set. Qualcuno sarà rimasto, però, deluso: almeno per questa settimana, infatti, tutte le scene vedono protagoniste alcune storiche abitazioni di Castellabate Capoluogo, più lontane dagli occhi di cittadini e turisti.

​Nonostante ciò, gli attori presenti sul posto non hanno fatto mancare foto e autografi a chiunque li abbia incontrati per strada.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.