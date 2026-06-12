Castellabate, il Natale sarà al cinema: il 25 dicembre l’uscita nelle sale di Bentornati al Sud

Castellabate a Natale sul grande schermo. Ad annunciarlo è Medusa Film, che ha comunicato ufficialmente la data di uscita di “Bentornati al Sud”, pellicola che proprio in questi giorni sta vedendo la sua nascita con le riprese iniziate nel noto borgo cilentano. L’appuntamento è già fissato per il prossimo 25 dicembre in tutte le sale d’Italia.

​Il cast e la regia di Bentornati al Sud

​A sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato il box office italiano prima con Benvenuti al Sud e, successivamente, con Benvenuti al Nord, la coppia campione di incassi formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna sul set per questo terzo film, diretto ancora una volta da Luca Miniero.

​Accanto ai due protagonisti torneranno anche alcuni volti storici dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

​Curiosità dal set: Castellabate blindata per le riprese

​In queste ore Castellabate è letteralmente presa d’assalto da tantissimi fan e curiosi che si sono avvicinati alla troupe per sbirciare le riprese sul set. Qualcuno sarà rimasto, però, deluso: almeno per questa settimana, infatti, tutte le scene vedono protagoniste alcune storiche abitazioni di Castellabate Capoluogo, più lontane dagli occhi di cittadini e turisti.

​Nonostante ciò, gli attori presenti sul posto non hanno fatto mancare foto e autografi a chiunque li abbia incontrati per strada.