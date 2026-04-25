Montano Antilia in festa: Sebastiano Galletta compie 101 anni ed è sindaco per un giorno

La comunità di Montano Antilia si è stretta intorno a Sebastiano Galletta per festeggiare il prestigioso traguardo dei 101 anni. Lo storico calzolaio del borgo, punto di riferimento per intere generazioni, è stato il protagonista di una giornata dedicata alla memoria e alla condivisione, circondato dall’affetto di familiari, amici e concittadini.

Un secolo di storia e dedizione artigiana

Sebastiano Galletta rappresenta per il paese non solo un esempio di longevità, ma una vera e propria memoria storica delle tradizioni locali. La sua vita, legata per decenni all’arte della calzoleria, incarna i valori profondi della terra cilentana. I festeggiamenti si sono svolti con un convivio che ha visto la partecipazione di figli e nipoti, in un clima di profonda commozione e gioia collettiva.

L’omaggio istituzionale e la nomina a sindaco per un giorno

Al momento del brindisi e del taglio della torta celebrativa ha preso parte anche l’amministrazione comunale. Il primo cittadino Luciano Trivelli ha voluto onorare il centenario consegnandogli una targa ricordo a nome di tutta la cittadinanza. Un gesto simbolico di grande rilievo ha segnato la cerimonia: la nomina di Sebastiano a “sindaco per un giorno”, un tributo volto a sottolineare l’importanza della sua figura come custode dell’identità della comunità di Montano Antilia che il primo cittadino fece al nonnino cilentano anche nel giorno del suo centesimo compleanno.