Eboli, assalto notturno all’istituto agrario: buco nel muro per tentare il furto

Notte di tensione a Eboli, dove un tentato furto ha preso di mira l’IIS Mattei-Fortunato. Ignoti, intorno alle tre del mattino, hanno praticato un foro in una parete laterale dell’edificio scolastico nel tentativo di introdursi all’interno.

La dinamica: il “colpo del buco”

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a entrare nei locali dopo aver danneggiato il muro, come dimostrano i detriti e i calcinacci rinvenuti sul pavimento. Nonostante l’effrazione, però, non risulterebbero oggetti rubati.

L’allarme sventa il furto

Decisivo si è rivelato il sistema di allarme, entrato in funzione durante il tentativo di intrusione e capace di mettere in fuga i responsabili prima che potessero completare il colpo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le guardie giurate e i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi.

“L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle ore notturne, quando risultano più vulnerabili ad azioni criminali.”

Indagini in corso

Sono ora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con episodi analoghi registrati nelle ultime settimane nella zona.