Cilento

Cento anni di “Nanninella”: Ogliastro Cilento celebra il secolo di vita di Anna Di Santi

Grande festa a Ogliastro Cilento per i 100 anni di Anna Di Santi, la cara Nanninella. Il Sindaco e la comunità si uniscono per celebrare un traguardo storico

Alessandro Pippa

Ad Ogliastro Cilento si è celebrato un traguardo davvero speciale: i 100 anni della signora Anna Di Santi, affettuosamente conosciuta da tutti come Nanninella. Un secolo di vita che rappresenta non solo una vittoria personale, ma un patrimonio di memoria per l’intero borgo.

La cerimonia al Centro Sociale

La festa si è svolta presso il Centro Sociale del paese, dove numerosi cittadini si sono riuniti per rendere omaggio a una figura molto amata dalla comunità. L’affetto dei presenti ha trasformato l’evento in un momento di profonda commozione e vicinanza generazionale.

L’omaggio dell’Amministrazione Comunale

Durante la cerimonia, il sindaco Michele Apolito ha consegnato alla festeggiata una targa commemorativa, simbolo di un traguardo raro e prezioso. Il riconoscimento istituzionale ha sottolineato l’importanza di Nanninella come testimone vivente della storia locale.

Una festa collettiva nel cuore di Ogliastro

Tra buffet, dolci e momenti di condivisione, l’evento si è trasformato in una vera e propria festa collettiva, capace di unire l’intera cittadinanza in un clima di gioia e partecipazione. Un’occasione speciale che resterà nel cuore di tutti i presenti, celebrando la longevità e le radici di Ogliastro Cilento.

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