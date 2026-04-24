Elezioni Campagna, domani la presentazione delle liste: sfida a tre per il dopo Luongo

Sarà una giornata decisiva quella di domani, quando verranno ufficialmente presentate le liste dei candidati sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali chiamati a guidare Campagna dopo la sfiducia al sindaco uscente Biagio Luongo.
I protagonisti della sfida
La competizione elettorale si preannuncia già accesa, con tre candidati pronti a contendersi la guida del Comune. In campo ci sono:
- L’avvocato Livio Moscato;
- L’avvocata Adele Amoruso;
- L’ingegnere Pierfrancesco D’Ambrosio.
Le liste e le indiscrezioni
Secondo le indiscrezioni, ciascun candidato dovrebbe essere sostenuto da quattro liste civiche. Tuttavia, non si escludono sorprese: voci ben informate parlano infatti di uno dei candidati che potrebbe contare addirittura su cinque simboli a supporto.
Un quadro che sarà chiarito solo dopo le ore dodici di domani, termine ultimo per il deposito ufficiale delle liste.
Il voto a maggio
Una volta definito lo scenario, la parola passerà agli elettori. Tra poco più di un mese, nelle giornate del 24 e 25 maggio, i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere chi, tra i tre sfidanti, diventerà il nuovo sindaco di Campagna. Una scelta importante che segnerà il futuro politico e amministrativo della città.