Piana del Sele

Elezioni Campagna, domani la presentazione delle liste: sfida a tre per il dopo Luongo

Corsa a tre per il Comune di Campagna: Moscato, Amoruso e D’Ambrosio scaldano i motori. Domani il deposito ufficiale delle liste. Scopri le ultime indiscrezioni

Antonio Elia

Sarà una giornata decisiva quella di domani, quando verranno ufficialmente presentate le liste dei candidati sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali chiamati a guidare Campagna dopo la sfiducia al sindaco uscente Biagio Luongo.

I protagonisti della sfida

La competizione elettorale si preannuncia già accesa, con tre candidati pronti a contendersi la guida del Comune. In campo ci sono:

  • L’avvocato Livio Moscato;
  • L’avvocata Adele Amoruso;
  • L’ingegnere Pierfrancesco D’Ambrosio.

Le liste e le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni, ciascun candidato dovrebbe essere sostenuto da quattro liste civiche. Tuttavia, non si escludono sorprese: voci ben informate parlano infatti di uno dei candidati che potrebbe contare addirittura su cinque simboli a supporto.

Un quadro che sarà chiarito solo dopo le ore dodici di domani, termine ultimo per il deposito ufficiale delle liste.

Il voto a maggio

Una volta definito lo scenario, la parola passerà agli elettori. Tra poco più di un mese, nelle giornate del 24 e 25 maggio, i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere chi, tra i tre sfidanti, diventerà il nuovo sindaco di Campagna. Una scelta importante che segnerà il futuro politico e amministrativo della città.

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