Basket Agropoli: procedono spediti i lavori per il “Pala Di Concilio”

Procedono spediti i lavori del “Pala Di Concilio” ad Agropoli. Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti, il cantiere ha superato la fase più complessa, entrando ufficialmente nel segmento conclusivo che restituirà l’infrastruttura alla città e alla Polisportiva Basket Agropoli.

Completata la copertura: si lavora agli interni e al parquet

Il traguardo più significativo di questi giorni riguarda il completamento della copertura dell’impianto, un intervento strutturale decisivo per garantire l’impermeabilizzazione e la sicurezza della struttura. Con il palazzetto finalmente isolato dagli agenti atmosferici, le maestranze hanno potuto dare inizio alle operazioni interne.

Il focus dei prossimi giorni sarà concentrato sulla ricomposizione del parquet, il cuore pulsante del campo da gioco, e sulla rifinitura degli ultimi dettagli tecnici ed estetici. Si tratta di passaggi delicati che richiedono precisione per garantire agli atleti una superficie di gioco conforme ai massimi standard agonistici.

La sinergia con l’Amministrazione e la data di consegna

Il presidente della Polisportiva, Giulio Russo, ha espresso profonda soddisfazione per l’andamento del cantiere, sottolineando come la collaborazione istituzionale stia giocando un ruolo chiave nella celerità degli interventi. Il patron dei “delfini” ha evidenziato con favore la forte partecipazione dell’amministrazione comunale, elemento che ha permesso di mantenere i ritmi serrati necessari per rispettare le scadenze.

In merito alle tempistiche, l’ottimismo è concreto. Russo ha infatti tracciato un orizzonte temporale ben definito per la fine dei lavori, dichiarandosi fiducioso che l’opera sarà ultimata entro la data prevista del 15 maggio. Una scadenza che i tifosi e la società attendono con ansia per poter programmare il futuro agonistico tra le mura amiche.