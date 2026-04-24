Attualità

Sanità territoriale, sbloccati 98 milioni di euro: piano straordinario per nuove assunzioni

Via libera al riparto di 98 milioni di euro per il potenziamento della sanità territoriale. Previste assunzioni di personale in deroga ai vincoli per rafforzare Case di Comunità e Ospedali di Comunità

Redazione Infocilento
Roberto Fico

“Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale destinato al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale.

Le risorse, assegnate nell’ambito delle misure nazionali di potenziamento del Servizio sanitario, sono finalizzate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione di personale, sia dipendente sia convenzionato, operando anche in deroga ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nuovo modello organizzativo e obiettivi PNRR

L’intervento è funzionale all’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale, in coerenza con gli standard nazionali e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Potenziamento delle strutture: Case e Ospedali di Comunità

In particolare, i finanziamenti consentiranno di rafforzare le strutture della rete territoriale — Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità e Unità di Continuità Assistenziale — con l’obiettivo di garantire servizi sanitari più capillari, accessibili e rispondenti ai bisogni di salute dei cittadini”.

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