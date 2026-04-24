Politica

Salerno verso il voto: conto alla rovescia per le liste, 8 i candidati in campo

Salerno al voto: 8 candidati sindaco e il ritorno di Forza Italia nel centrodestra. Scopri tutte le liste, le alleanze e le strategie per la corsa a Palazzo di Città

Federica Inverso

Salerno entra nelle ore decisive della campagna elettorale: è ormai questione di ore per la presentazione ufficiale delle liste, passaggio chiave che definirà in modo definitivo equilibri, rotture e nuove alleanze nella corsa a Palazzo di Città.

Un momento che arriva dopo settimane segnate da trattative serrate e colpi di scena, su tutti il caso Zambrano e il ritorno di Forza Italia nel centrodestra.

I protagonisti della sfida: otto nomi per la fascia tricolore

Al momento sono otto i candidati sindaci pronti a sfidarsi. Ecco la mappa aggiornata delle coalizioni:

  • Vincenzo De Luca: Al centro della scena, sostenuto da una coalizione civica ampia e strutturata con ben sette liste (tra cui A Testa Alta, Progressisti per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, Psi), ma significativamente senza il simbolo del Partito Democratico.
  • Gherardo Marenghi: Rappresenta il centrodestra, ora compatto dopo il rientro di Forza Italia. È sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.
  • Armando Zambrano: Nonostante le voci su un possibile ritiro, resta in campo con un progetto moderato e centrista sostenuto da Azione, Noi di Centro e Casa Riformista.
  • Franco Massimo Lanocita: Guida il campo progressista alternativo, sostenuto dall’asse Movimento 5 Stelle – Alleanza Verdi e Sinistra.

Civismo e Outsider: le altre forze in campo

Oltre ai blocchi principali, la competizione elettorale vede la presenza di diverse realtà civiche e candidature indipendenti:

  1. Domenico Ventura: Sostenuto dal progetto legato a Dimensione Bandecchi.
  2. Pio De Felice: Candidato per Potere al Popolo.
  3. Elisabetta Barone: In campo con la lista civica Semplice Salerno.
  4. Alessandro Turchi: Guida la compagine di Salerno Migliore.

Il dato politico: Se il centrodestra ritrova compattezza attorno a Marenghi, il centrosinistra deluchiano punta sulla continuità amministrativa attraverso il civismo, mentre il centro moderato prova a ritagliarsi un ruolo di “ago della bilancia”.

Verso il deposito ufficiale

Il numero complessivo delle liste sarà ufficializzato solo al momento del deposito. Tuttavia, la macchina elettorale è già a pieno regime, caratterizzata da una presenza massiccia di simboli civici in tutti gli schieramenti.

Il countdown è iniziato: salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, saranno questi otto i nomi che si contenderanno la guida del comune di Salerno.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.