Salerno verso il voto: conto alla rovescia per le liste, 8 i candidati in campo

Salerno entra nelle ore decisive della campagna elettorale: è ormai questione di ore per la presentazione ufficiale delle liste, passaggio chiave che definirà in modo definitivo equilibri, rotture e nuove alleanze nella corsa a Palazzo di Città.
Un momento che arriva dopo settimane segnate da trattative serrate e colpi di scena, su tutti il caso Zambrano e il ritorno di Forza Italia nel centrodestra.
I protagonisti della sfida: otto nomi per la fascia tricolore
Al momento sono otto i candidati sindaci pronti a sfidarsi. Ecco la mappa aggiornata delle coalizioni:
- Vincenzo De Luca: Al centro della scena, sostenuto da una coalizione civica ampia e strutturata con ben sette liste (tra cui A Testa Alta, Progressisti per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, Psi), ma significativamente senza il simbolo del Partito Democratico.
- Gherardo Marenghi: Rappresenta il centrodestra, ora compatto dopo il rientro di Forza Italia. È sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.
- Armando Zambrano: Nonostante le voci su un possibile ritiro, resta in campo con un progetto moderato e centrista sostenuto da Azione, Noi di Centro e Casa Riformista.
- Franco Massimo Lanocita: Guida il campo progressista alternativo, sostenuto dall’asse Movimento 5 Stelle – Alleanza Verdi e Sinistra.
Civismo e Outsider: le altre forze in campo
Oltre ai blocchi principali, la competizione elettorale vede la presenza di diverse realtà civiche e candidature indipendenti:
- Domenico Ventura: Sostenuto dal progetto legato a Dimensione Bandecchi.
- Pio De Felice: Candidato per Potere al Popolo.
- Elisabetta Barone: In campo con la lista civica Semplice Salerno.
- Alessandro Turchi: Guida la compagine di Salerno Migliore.
Il dato politico: Se il centrodestra ritrova compattezza attorno a Marenghi, il centrosinistra deluchiano punta sulla continuità amministrativa attraverso il civismo, mentre il centro moderato prova a ritagliarsi un ruolo di “ago della bilancia”.
Verso il deposito ufficiale
Il numero complessivo delle liste sarà ufficializzato solo al momento del deposito. Tuttavia, la macchina elettorale è già a pieno regime, caratterizzata da una presenza massiccia di simboli civici in tutti gli schieramenti.
Il countdown è iniziato: salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, saranno questi otto i nomi che si contenderanno la guida del comune di Salerno.