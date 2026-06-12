Polla, violento incendio distrugge un bar sulla Statale 19

Un violento incendio ha devastato, nella serata di oggi, un bar situato lungo la strada statale 19, nel territorio di Polla.

L’allarme è scattato intorno alle 21:00, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura in legno, propagandosi in pochi minuti e rendendo necessario il tempestivo intervento dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono giunte immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, rimaste a lungo impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’intera area. Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a regolare la viabilità della zona e ad avviare gli accertamenti del caso.

Ingenti danni alla struttura: locale completamente distrutto

Il rogo ha provocato ingenti danni materiali, distruggendo completamente il locale. Fortunatamente, dalle prime informazioni raccolte, non si registrano feriti o persone intossicate dal fumo.

Indagini in corso: nessuna ipotesi esclusa

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire le precise cause che hanno fatto divampare l’incendio. Al momento nessuna ipotesi, dal corto circuito al dolo, viene esclusa.