Politica

Salerno, bagno di folla per Vannacci che lancia la sfida: “Nel 2027 saremo in campo”

Un’accoglienza calorosa, partecipata, che conferma l’attenzione crescente attorno al progetto politico di Futuro Nazionale e alla figura del generale.

Federica Inverso

Bagno di folla per Roberto Vannacci a Salerno, dove oltre mille persone hanno gremito la sala convegni del Grand Hotel per l’ultima tappa della sua giornata campana. Un’accoglienza calorosa, partecipata, che conferma l’attenzione crescente attorno al progetto politico di Futuro Nazionale e alla figura del generale.

La replica alla offese ricevute a Napoli

Nel corso del suo intervento Vannacci ha replicato a tono alle offese ricevute ieri mattina a Napoli in occasione dell’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, quando è stato accolto da uno striscione che recitava: “Vannacci, o cess già o tenimm”: “Lo sappiamo che lo tenete già, volevamo renderlo più dignitoso”, ha detto l’europarlamentare.

I temi centrali della sua proposta politica

E proprio da Salerno, davanti a una platea gremita, Vannacci ha poi rilanciato i temi centrali della sua proposta politica: dalla riduzione dei costi energetici alla sicurezza, fino al sostegno alle imprese e alla necessità di una politica “concreta”, distante – ha sottolineato – dai giochi di potere.

Il generale ha anche tracciato le prossime tappe del movimento, spiegando che Futuro Nazionale punta a radicarsi in tutta Italia entro il 2027, con una presenza progressiva già dalle prossime competizioni elettorali. “Futuro Nazionale è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni”, ha detto Vannacci, orgoglioso di aver ricevuto “un’accoglienza bellissima, molto calorosa, c’è grande entusiasmo, grande partecipazione, molta curiosità. D’altra parte, questa sala parla da sola, non c’è bisogno che lo dica io”. Ha aggiunto.

Futuro Nazionale “è un partito – riprende – che parla alle persone, è un partito che vuole la politica vera, quella concreta, quella che trova le soluzioni, quella che vuole il benessere del popolo italiano, che vuole che le bollette siano meno care, che l’energia costi meno, che gli imprenditori possano lavorare liberamente e creare ricchezza, che vuole più sicurezza, che vuole che le persone possano mandare con tranquillità i propri figli a scuola senza aspettare il messaggino per sapere se la figlia è arrivata incolume o meno”.

“È questo che si propone Futuro Nazionale. Non è interessata a giochi di palazzo, a giochi di potere, a poltrone, è interessata invece alla politica che serve”, ha concluso Vannacci.

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