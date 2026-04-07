Roberto Vannacci a Salerno: il 22 aprile l’evento di Futuro Nazionale al Grand Hotel

Il panorama politico campano si prepara ad accogliere il Generale Roberto Vannacci. Il prossimo 22 aprile 2026, alle ore 18:30, la città di Salerno ospiterà un incontro pubblico presso il prestigioso Grand Hotel Salerno, segnando una tappa significativa per il movimento e i suoi sostenitori sul territorio.

I protagonisti dell’incontro al Grand Hotel

L’evento, intitolato “Vannacci in Campania”, si configura come un momento di confronto diretto e approfondimento politico. Accanto alla figura centrale del Generale, l’appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti di spicco del panorama istituzionale e organizzativo. Tra i relatori confermati figurano il Senatore Franco Cardiello e l’Onorevole Massimiliano Simoni, quest’ultimo impegnato nel ruolo di Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale.

A completare il tavolo dei relatori sarà presente l’Onorevole Rossano Sasso, Responsabile per il Sud Italia di Futuro Nazionale, la cui partecipazione sottolinea la rilevanza strategica che la regione Campania riveste nell’agenda del movimento.

Organizzazione e partecipazione territoriale

L’iniziativa è promossa sotto l’egida di Futuro Nazionale Campania. L’incontro di Salerno si pone l’obiettivo di intercettare le istanze dei cittadini e di presentare le linee programmatiche del progetto legato al nome di Vannacci.