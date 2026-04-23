Calcio

Eccellenza e Promozione: weekend di verdetti decisivi

I campionati dilettantistici campani sono alle battute finali e il prossimo weekend promette di regalare emozioni forti e verdetti definitivi, sia in vetta che in coda.

Augusto Salerno

I campionati dilettantistici campani sono alle battute finali e il prossimo weekend promette di regalare emozioni forti e verdetti definitivi, sia in vetta che in coda. ​Nel Girone B di Eccellenza, l’Ebolitana è padrona del proprio destino. Ai biancazzurri basta un solo punto nella trasferta contro il Castelpoto per festeggiare ufficialmente la vittoria del campionato. In caso di sconfitta, però, l’Apice potrebbe tentare il sorpasso: se i rivali dovessero battere la Virtus Monteforte, passerebbero avanti grazie alla migliore differenza reti. ​

Battipagliese, speranza secondo posto. Al Santa Maria serve solo la vittoria

L’Apice è nel mirino della Battipagliese, che cerca il secondo posto. Per riuscirci, le zebrette devono battere il Solofra e sperare che l’Apice perda contro la Virtus Monteforte, un’ipotesi difficile visto che il Monteforte è già retrocesso. Arrivare secondi è fondamentale per saltare il primo turno dei playoff, dato che la San Severinese è troppo distanziata. Inoltre, se la Battipagliese vince e l’Agerola perde contro il Costa d’Amalfi, si andrebbe direttamente alla sfida tra Apice e Battipagliese, saltando il turno preliminare.

In coda alla classifica, la situazione è drammatica per il Santa Maria. Non ci sono calcoli da fare: nello scontro diretto contro l’Angri esiste un solo risultato utile, la vittoria. Solo i tre punti permetterebbero di agganciare la zona playout ed evitare la retrocessione diretta.

​La situazione in Promozione

Nel Girone D di Promozione, invece, il Città di Campagna ha il primo match-point per chiudere i giochi con una giornata di anticipo. La promozione in Eccellenza scatterà ufficialmente se i granata batteranno il Victoria Marra o se il Città di Pontecagnano non riuscirà a vincere sul campo del Pompei Soccer. ​L’Agropoli, intanto, va a caccia del miglior piazzamento possibile. I delfini devono battere la Rocchese e sperare in un passo falso di Atletico Pagani e Pontecagnano, per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata proprio nello scontro diretto a Pontecagnano. Finire al secondo posto significherebbe probabilmente saltare il primo turno dei playoff, mentre il terzo posto garantirebbe di giocare la prima gara in casa con due risultati su tre a disposizione. ​

A Capaccio invece il campionato è già giunto ai titoli di coda: la Poseidon è già salva e in una posizione tranquilla da diverse settimane, mentre la Calpazio è già matematicamente retrocessa in prima categoria dopo una stagione disastrosa.  

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