Eccellenza, Santa Maria rimontato dall’Apice: speranza playout all’ultima giornata

Sconfitta in terra sannita per il Santa Maria Cilento: vince l’Apice 2 a 1 in rimonta grazie ai gol di Kouyate e Mincione, che ribaltano il vantaggio su rigore di Caprioli.

La gara

Apice subito vicino al gol con Schinnea: il tocco ravvicinato con il petto, su punizione defilata, esalta i riflessi di Volzone. Al 14’ primo spunto ospite con Caprioli: prende la mira dal limite senza però riuscire a dare forza e precisione al tiro.

La squadra cilentana si rivede al 38’ con una ripartenza di Ndiaye, ma sul cross rasoterra non c’è nessuno pronto a calciare verso lo specchio della porta. Allo scadere della prima frazione, calcia dalla diafana senza pretese Colarusso. All’inizio del secondo tempo è pericoloso Ndiaye su servizio di Pipolo, ma con il destro non trova la porta. L’Apice è pericoloso al 9’ con il neo entrato Kouyate, blocca senza problemi Volzone. La partita è più vivace: Ndiaye difende un ottimo pallone e serve Faye, ma viene fermato in posizione di fuorigioco.

A ridosso del quarto d’ora, De Pasquale serve un filtrante q Ndiaye che viene atterrato fallosamente in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dagli 11 metri con freddezza Caprioli supera Fusco e porta in vantaggio i cilentani (0-1). Prima Perretta e poi Schinnea provano a scuotere l’Apice, ma resiste il muro giallorosso. I padroni di casa trovano il pari al 33’ con Kouyate che da posizione ravvicinata trafigge Volzone. Sbanda il Santa Maria che subisce anche il 2-1 nel giro di due minuti: diagonale di Mincione che supera ancora una volta Volzone (2-1). Festeggia l’Apice, per il Santa Maria finale anticipata contro l’Angri all’ultima giornata per agguantare i play-out.

Il Tabellino

Apice (4-3-1-2): Fusco; Colarusso, Mercaldo (21’ st Sanginario), Gioiele, Urciuoli; Vernacchio (7’ st Kouyate), Paolillo (31’ st De Stefano), Mincione, Pesce (1’ st Onesto); Romeo (7’ st Ruggiero), Schinnea. A disp.: Caporaso, Fuccio, Dimitrov, Dante. All.: Cioffi.

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Volzone; Ventura (1’ st De Pasquale), Ramacciotti, Godoy, Di Genio; Ippolito (42’ st Schiattarella), Caprioli, Pipolo (24’ st Pappalardo); Ndiaye (29’ st Salzano), Faye, Vona (38’ st Carnesciali). A disp: Lettieri, Messano, Ciornei, Lembo. All: Condemi.

Arbitro: Edoardo Fanelli di Perugia (De Rosa-Scognamiglio)

Marcatori: 16’ st Caprioli (SM) su rig., 33’ st Kouyate (A), 35’st Mincione (A)

Espulsi: –

Ammoniti: Romeo (A), Paolillo (A), Ippolito (SM), Godoy (SM)

Note: Angoli: 3-1. Recupero: 4’ pt e 6’ st.