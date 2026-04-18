Battipagliese inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e blindato il piazzamento playoff

Nella trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese supera per due reti a zero il Montemiletto allo stadio “Provenza” di Macchia. Un gol per tempo basta alle zebrette per raccogliere la sesta vittoria consecutiva e mettere in ghiaccio il proprio posizionamento in classifica. Quella vista a Macchia è stata una gara giocata a ritmi blandi, complice anche il clima molto caldo che ha condizionato le prestazioni atletiche dei ventidue in campo.

Suozzo sblocca il match nel primo tempo

Nonostante il ritmo compassato, le azioni degne di nota sono state quasi sempre di chiara marca bianconera. Nei primi minuti è l’argentino Olmos ad avere una doppia chance, ma la mira del centrocampista risulta imprecisa. L’equilibrio si rompe al 23’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva la zampata vincente di Suozzo, che sigla il suo primo centro stagionale e porta in vantaggio gli uomini di Iuliano.

Senatore chiude i conti: colpo da biliardo e tre punti

La ripresa prosegue su ritmi bassissimi, con il Montemiletto che prova a reagire timidamente. L’occasione più ghiotta per gli ospiti capita sui piedi di Silva, la cui punizione dal limite si infrange sull’incrocio dei pali a Trapani battuto. Scampato il pericolo, la Battipagliese raddoppia al 13’: azione manovrata su calcio piazzato e conclusione chirurgica dal limite di Senatore. Per l’ex esterno del Santa Maria la Carità è l’undicesimo sigillo stagionale. Dopo il raddoppio, la gestione della gara scivola via senza sussulti fino al triplice fischio finale.