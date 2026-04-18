Eccellenza: goleada al “Dirceu”, l’Ebolitana stende la Virtus Monteforte e avvicina la D

Rotondo otto a zero al Dirceu. l’Ebolitana stende la Virtus Monteforte e si avvicina alla D.

La partita

Subito in vantaggio la capolista Ebolitana di mister Egidio Pirozzi, sostenuta da oltre duemila spettatori. Dopo otto minuti la sblocca Cavallo.Bomber Cappiello serve Cavallo, che entra in area e trafigge Sacco. Traversa di Cappiello, cinque minuti dopo con deviazione provvidenziale di Sacco. Al 14 esimo, tiro di Barone deviato ottimamente in angolo da Palazzo. Raddoppia ancora Cavallo al minuto 27°. Doppio tiro in area, il primo parato da Sacco, poi sulla respinta, Cavallo trova il raddoppio.Scatenato Cavallo, che di testa costringe Sacco a deviare in angolo, al ventinovesimo. Minuto trentanove, Pellecchia imbecca Cappiello, che di testa sfiora il palo. Squadre negli spogliatoi, senza recupero.

La ripresa

Clamorosa chance per Cappiello, al primo della ripresa: diagonale da un metro, che esce di un nulla. Al sesto, tiro dal limite dell’area di Cappiello, il pallone colpisce il palo.Tripletta per Cavallo all’ottavo:tiro in area piccola parato miracolosamente da Sacco, sulla respinta l’attaccante realizza la sua terza rete personale. Quarta rete al quindicesimo, con un colpo di testa del bomber Cappiello. Un minuto dopo anche Tagliamonte trafigge Sacco, mettendo a segno la quinta marcatura. La sesta rete due minuti dopo con Gasparro,bravo ad insaccare in area piccola. In rete anche Fabbricatore al minuto 29°, dopo una doppia respinta di Sacco. Grande rete di Delle Donne al 38 esimo: tiro al volo rasoterra dal limite dell’area e palla in rete.Super parata di Palazzo su tiro di Masecchia al quarantesimo. Un minuto dopo, traversa per Saponara.Termina il match, senza recupero.

Mister Pirozzi ha commentato:” i ragazzi sanno bene che manca una gara, sono mentalizzati e vogliono tagliare il traguardo.Sabato sarà una partita da preparare come al solito al massimo”.