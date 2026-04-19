Campionati Provinciali

Promozione, turno di riposo per l’Agropoli: ecco cosa è successo nella 32esima giornata

Per l'Agropoli di mister Squillante sarà fondamentale battere nel prossimo turno la Rocchese, sperare in buone notizie da Pompei e Pontecagnano. Ecco la classifica

Augusto Salerno
Pallone da calcio

L’Us Agropoli ha scontato questo weekend il turno di riposo, dopo le quattro vittorie conseguite dopo l’arrivo di mister Squillante. I delfini continuano a sperare nel secondo o terzo posto, che permetterebbe di avere una strada agevolata in vista dei playoff. I risultati delle contendenti portano a una situazione agrodolce.

Ecco cosa è successo nella 32esima giornata

Il Città di Pontecagnano, che occupa al momento il secondo posto, non va oltre l’1-1 in casa contro il Campagna capolista, mentre l’Atletico Pagani batte il Faiano tra le “mura amiche” con il tennistico punteggio di 6-4.

La classifica

La classifica è la seguente: Città di Campagna 70, Città di Pontecagnano 65, Atletico Pagani 63, Agropoli 60. Il Città di Campagna è vicinissimo all’Eccellenza: sabato prossimo ha il primo matchpoint in casa contro il Victoria Marra, tre punti porterebbero i granata definitivamente nella categoria superiore.

Le sfide

L’Agropoli ha invece un assoluto bisogno di vincere le ultime due gare, per poi sperare nel passo falso di una delle due squadre che le precedono. Il Città di Pontecagnano ha un calendario decisamente più complicato: sfiderà prima il Pompei in trasferta e poi proprio l’Agropoli in uno scontro diretto decisivo.

I gialloblu, dopo aver perso quasi del tutto la vetta, vogliono mantenere quantomeno il secondo posto, che permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff (in virtù del distacco con il San Gregorio 5°) e giocare in casa il secondo turno, con la possibilità anche di pareggiare per accedere alla finalissima.

L’Atletico Pagani avrà invece il compito di battere in trasferta lo Sporting Pontecagnano, impegnato nella lotta salvezza, e il Virtus Montoro(già retrocesso) in casa.

Per l’Agropoli di mister Squillante sarà pressoché fondamentale battere nel prossimo turno la Rocchese, sperare in buone notizie da Pompei e Pontecagnano, e poi giocarsi tutto nello scontro diretto tra due settimane: ogni punto può cambiare le sorti delle tre squadre in questo finale di regular season.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.