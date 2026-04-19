Promozione, turno di riposo per l’Agropoli: ecco cosa è successo nella 32esima giornata

L’Us Agropoli ha scontato questo weekend il turno di riposo, dopo le quattro vittorie conseguite dopo l’arrivo di mister Squillante. I delfini continuano a sperare nel secondo o terzo posto, che permetterebbe di avere una strada agevolata in vista dei playoff. I risultati delle contendenti portano a una situazione agrodolce.

Ecco cosa è successo nella 32esima giornata

Il Città di Pontecagnano, che occupa al momento il secondo posto, non va oltre l’1-1 in casa contro il Campagna capolista, mentre l’Atletico Pagani batte il Faiano tra le “mura amiche” con il tennistico punteggio di 6-4.

La classifica

La classifica è la seguente: Città di Campagna 70, Città di Pontecagnano 65, Atletico Pagani 63, Agropoli 60. Il Città di Campagna è vicinissimo all’Eccellenza: sabato prossimo ha il primo matchpoint in casa contro il Victoria Marra, tre punti porterebbero i granata definitivamente nella categoria superiore.

Le sfide

L’Agropoli ha invece un assoluto bisogno di vincere le ultime due gare, per poi sperare nel passo falso di una delle due squadre che le precedono. Il Città di Pontecagnano ha un calendario decisamente più complicato: sfiderà prima il Pompei in trasferta e poi proprio l’Agropoli in uno scontro diretto decisivo.

I gialloblu, dopo aver perso quasi del tutto la vetta, vogliono mantenere quantomeno il secondo posto, che permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff (in virtù del distacco con il San Gregorio 5°) e giocare in casa il secondo turno, con la possibilità anche di pareggiare per accedere alla finalissima.

L’Atletico Pagani avrà invece il compito di battere in trasferta lo Sporting Pontecagnano, impegnato nella lotta salvezza, e il Virtus Montoro(già retrocesso) in casa.

Per l’Agropoli di mister Squillante sarà pressoché fondamentale battere nel prossimo turno la Rocchese, sperare in buone notizie da Pompei e Pontecagnano, e poi giocarsi tutto nello scontro diretto tra due settimane: ogni punto può cambiare le sorti delle tre squadre in questo finale di regular season.