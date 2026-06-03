Ospedale Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): «Basta stallo sulla governance, serve subito un direttore generale»

In un momento in cui la governance dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno continua a rimanere in una fase di incertezza, Mario Polichetti, coordinatore del Dipartimento nazionale Salute dell’Unione di Centro (Udc), richiama l’attenzione sulla necessità di una decisione immediata che consenta di restituire stabilità e piena operatività alla direzione generale della struttura.

Secondo Polichetti, il protrarsi della situazione di stallo non è più sostenibile e rischia di incidere negativamente sull’efficienza organizzativa e sulla qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini.

L’appello per una guida operativa

“Non è più accettabile che un ospedale di tale importanza strategica resti privo di una guida pienamente operativa. La sanità ha bisogno di certezze e di una governance forte”, afferma Polichetti.

“È indispensabile – prosegue – procedere senza ulteriori ritardi alla nomina di un direttore generale che abbia competenze adeguate, autonomia decisionale e capacità gestionale. Servono scelte rapide e basate esclusivamente sul merito, non ulteriori rinvii che alimentano confusione e inefficienza”.

Le conseguenze dei ritardi sulla sanità locale

Il coordinatore del Dipartimento Salute dell’Udc evidenzia inoltre come ogni ulteriore attesa rischi di aggravare le difficoltà operative del presidio ospedaliero: “La macchina sanitaria non può fermarsi. Ogni giorno di ritardo pesa sull’organizzazione interna e sulla serenità degli operatori”.

Polichetti conclude ribadendo l’urgenza di una soluzione immediata: “È il momento delle decisioni responsabili. Il territorio ha bisogno di una guida stabile e autorevole”.