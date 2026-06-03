Torre Orsaia, il bimbo ferito in monopattino si è svegliato dal coma: migliorano le condizioni al Santobono

Un segnale di speranza concreto che scalda il cuore di un’intera comunità, rimasta per giorni con il fiato sospeso. Arrivano notizie incoraggianti dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ricoverato il bambino di 10 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 26 maggio a Torre Orsaia. Il piccolo, che era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella al momento del drammatico impatto, si è finalmente risvegliato dal coma.

Il risveglio dal coma

Dopo giorni di profonda ansia per i familiari, per gli amici e per tutti i residenti del centro cilentano, il risveglio del bambino rappresenta un primo, fondamentale passo in avanti. Le sue condizioni sanitarie mostrano un progressivo e costante miglioramento. I medici del nosocomio pediatrico partenopeo, pur accogliendo positivamente questo importante segnale, continuano a mantenere il massimo riserbo e invitano alla prudenza. Il quadro clinico generale resta infatti delicato e richiederà un monitoraggio continuo nelle prossime ore e nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione delle lesioni.

La dinamica del soccorso e le cure mediche

Il drammatico incidente era avvenuto quasi due settimane fa nel comune cilentano. Subito dopo l’impatto, il minore era stato soccorso e inizialmente trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per una prima stabilizzazione. Constatata la gravità della situazione, i sanitari avevano disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso il Santobono di Napoli. Nella caduta il paziente aveva riportato un grave trauma cranico, che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico alla calotta cranica, oltre ad altre serie lesioni che inizialmente avevano fatto temere per la sua vita.

La vicinanza della comunità locale

La notizia del risveglio si è diffusa rapidamente a Torre Orsaia e nei comuni limitrofi. In questi nove giorni si erano moltiplicate le manifestazioni di affetto, le preghiere e i messaggi di solidarietà diretti alla famiglia. Nonostante il cammino verso il pieno recupero si preannunci ancora lungo e complesso, la comunità locale può adesso guardare ai prossimi giorni con maggiore fiducia.