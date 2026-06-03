Donna precipita vicino al fiume nel salernitano: salvata dal Soccorso Alpino

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 21, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania (CNSAS) è intervenuto nel comune di Acerno (SA), su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, per prestare soccorso a una persona precipitata in un’area particolarmente impervia.

Sul posto sono state immediatamente inviate tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Campania, che hanno raggiunto rapidamente l’infortunata anche con l’aiuto di alcune persone del posto, partendo da “ponte Pinzarrino” e percorrendo il sentiero CAI 114A che costeggia e attraversa il fiume Tusciano.

La stabilizzazione della paziente

La persona, politraumatizzata, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi, in particolare agli arti inferiori e al capo.

I sanitari del CNSAS hanno provveduto a stabilizzare la paziente, immobilizzandola e predisponendola per il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia.

Il difficile recupero via terra

Contestualmente era stato attivato l’elisoccorso 118 di Napoli. Dopo un primo sorvolo dell’area, tuttavia, a causa della complessa orografia del territorio, non è stato possibile effettuare lo sbarco diretto del tecnico CNSAS e dell’équipe sanitaria nei pressi dell’infortunata. L’elicottero ha quindi effettuato il proprio campo base ad Acerno.

Da qui l’equipaggio dell’elisoccorso ha raggiunto via terra le squadre terrestri, che stavano procedendo al recupero dell’infortunata, per effettuare un ulteriore controllo delle condizioni cliniche della donna. Successivamente, le squadre del CNSAS hanno completato il trasporto a spalla lungo il sentiero attraversando più volte il torrente fino alla strada asfaltata, dove l’infortunata è stata affidata all’equipaggio 118 della Croce Rossa Italiana per il successivo trasferimento in ospedale.

Alla buona riuscita dell’intervento hanno partecipato i Carabinieri del comando stazione di Acerno e la protezione civile locale.