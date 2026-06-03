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Giovani, ad Agropoli arrivano i corsi gratuiti di lingue: si parte con lo spagnolo

Il Comune di Agropoli lancia laboratori linguistici gratuiti per i giovani dai 18 ai 35 anni. Al via il corso di spagnolo con docente madrelingua. Ecco come partecipare.

Antonio Pagano

Il Comune di Agropoli promuove laboratori gratuiti di lingue straniere destinati ai giovani. L’iniziativa nasce in collaborazione con i cittadini attivi che vogliano condividere lo spirito sociale del progetto. In quest’ottica, l’Ente ha previsto la realizzazione di un corso gratuito di spagnolo destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il programma e la docente madrelingua

Il corso sarà tenuto dalla sig.ra Maria Soledad Dorsh, madrelingua spagnola e residente ad Agropoli. In qualità di “cittadina attiva”, la professionista ha deciso di prestare la sua attività a titolo completamente gratuito. Il percorso didattico si svilupperà in un totale di 30 ore.

Il calendario definitivo sarà predisposto solo a seguito dell’acquisizione delle domande di partecipazione. I ragazzi interessati dovranno inviare la propria adesione direttamente alla cittadina attiva all’indirizzo email: mariasoledaddorsh@gmail.com.

La sede delle lezioni presso il Palazzo delle Arti

Per consentire lo svolgimento delle lezioni, il Comune concederà a titolo gratuito la sede del Forum dei Giovani, situata presso il Palazzo Civico delle Arti. La location è confermata fatte salve diverse e successive indicazioni fornite dal Forum stesso.

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