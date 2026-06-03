Giovani, ad Agropoli arrivano i corsi gratuiti di lingue: si parte con lo spagnolo

Il Comune di Agropoli promuove laboratori gratuiti di lingue straniere destinati ai giovani. L’iniziativa nasce in collaborazione con i cittadini attivi che vogliano condividere lo spirito sociale del progetto. In quest’ottica, l’Ente ha previsto la realizzazione di un corso gratuito di spagnolo destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il programma e la docente madrelingua

Il corso sarà tenuto dalla sig.ra Maria Soledad Dorsh, madrelingua spagnola e residente ad Agropoli. In qualità di “cittadina attiva”, la professionista ha deciso di prestare la sua attività a titolo completamente gratuito. Il percorso didattico si svilupperà in un totale di 30 ore.

Il calendario definitivo sarà predisposto solo a seguito dell’acquisizione delle domande di partecipazione. I ragazzi interessati dovranno inviare la propria adesione direttamente alla cittadina attiva all’indirizzo email: mariasoledaddorsh@gmail.com.

La sede delle lezioni presso il Palazzo delle Arti

Per consentire lo svolgimento delle lezioni, il Comune concederà a titolo gratuito la sede del Forum dei Giovani, situata presso il Palazzo Civico delle Arti. La location è confermata fatte salve diverse e successive indicazioni fornite dal Forum stesso.