Futsal: nel turno infrasettimanale pari per la Feldi, cade lo Sporting

Dopo il Friday Night dello scorsa giornata turno infrasettimanale nella Serie A di futsal, giunta al suo 27° capitolo. Tutti in campo al martedi sera con gara interna per la Feldi Eboli e Sky match per lo Sporting Sala Consilina.

Pareggio per la Feldi Eboli

Al PalaSele la Feldi Eboli, reduce dal passo falso esterno contro contro la L84, ha ricevuto i laziali dell’Active Network. Match totalemente in equilibrio nel primo tempo chiuso senza reti mentre la ripresa si apre con il guizzo di Gui che al 2′ porta avanti le ‘volpi’. Prima parte di seconda frazione scoppiettante: passa, infatti, meno di un minuto che gli ospiti ristabiliscono la parità con Amans, la Feldi però si scuote subito e centoventi secondi dopo con Felipinho trova il 2-1 per il quintetto di mister Antonelli. Al 9′ è, invece, Block a riequilibrare nuovamente la contesa con il 2-2 che resiste sino alla sirena finale. Con questo punto la Feldi Eboli sale a quota 49 punti, restando al terzo posto in classifica.

Sconfitto lo Sporting Sala Consilina

Resta a 41 e al sesto posto lo Sporting Sala Consilia, Gara amara in diretta su Sky Sport, invece, quella del PalaPirossigeno nella quale i salesi, dopo la vittoria contro la Sandro Abate, ha fatto visita al Cosenza. Nella partita sembrano annullati i ventidue punti di distanza presenti in classifica prima del fischio d’inizio. Match equilibrato che vede Arillo al 18′ sbloccare la contesa portando avanti i salesi. Nella ripresa, però, i calabresi trovano il colpo del pareggio con Marchio al 3′ con lo stesso calciatore che al 14′ ribalta completamente la gara. Lo Sporting di coach Conde accusa il colpo e al 16′ i locali allungano, poi, con Saponara che sigla il 3-1. Nei secondi finali arriva il 4-1 definitivo con Canal.