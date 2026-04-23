Laurino al voto: il sindaco uscente non si è riproposto, ma si attendono le liste

Conto alla rovescia per la consegna delle liste per le imminenti elezioni amministrative. Ad essere chiamati alle urne anche gli abitanti del Comune di Laurino che, tra i comuni del salernitano al voto, è quello da cui, a poche ore dalla sottoscrizione delle liste con in nomi dei candidati, sono trapelate meno indiscrezioni.

I possibili candidati

A quanto pare il sindaco uscente, Romano Gregorio non sarà a capo di alcuna compagine, la sua lunga esperienza alla guida del Comune di Laurino potrebbe arrestarsi per i prossimi cinque anni e questo che volge al termine è il suo terzo mandato consecutivo. Dal 2010 è stato lui il Sindaco del comune dell’entroterra cilentano, Romano Gregorio è, attualmente, il Direttore dell’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A competere per la fascia tricolore potrebbero però essere persone molto vicine al sindaco uscente, l’ipotesi più accreditata è quella di una candidatura a primo cittadino che potrebbe arrivare dal fratello del sindaco attuale, Francesco Gregorio e un’altra lista potrebbe essere capeggiata da Tony Gregorio, nipote del candidato a sindaco e del sindaco uscente.

Una situazione insolita, ma non c’è da stupirsi: il Comune di Laurino è piccolo, circa 1200 gli abitanti, ed è normale che molti siano parenti o che si conoscano bene. In questo scenario sembra difficile anche un’alternativa con nomi nuovi alla politica, fatta di giovani, si vociferava che ci fosse una terza lista, ma a quanto pare sono pochi i candidati disponibili. Da Laurino, dunque, tante supposizioni e poche certezze, ma ogni dubbio sarà risolto entro le ore 12:00 di sabato, 25 aprile, termine ultimo per sottoscrivere le candidature e presentare ufficialmente le liste.