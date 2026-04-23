Cilento

Laurino al voto: il sindaco uscente non si è riproposto, ma si attendono le liste

Da Laurino tante supposizioni e poche certezze, ma ogni dubbio sarà risolto entro le ore 12:00 di sabato, 25 aprile, termine ultimo per sottoscrivere le candidature e presentare ufficialmente le liste.

Alessandra Pazzanese

Conto alla rovescia per la consegna delle liste per le imminenti elezioni amministrative. Ad essere chiamati alle urne anche gli abitanti del Comune di Laurino che, tra i comuni del salernitano al voto, è quello da cui, a poche ore dalla sottoscrizione delle liste con in nomi dei candidati, sono trapelate meno indiscrezioni.

I possibili candidati

A quanto pare il sindaco uscente, Romano Gregorio non sarà a capo di alcuna compagine, la sua lunga esperienza alla guida del Comune di Laurino potrebbe arrestarsi per i prossimi cinque anni e questo che volge al termine è il suo terzo mandato consecutivo. Dal 2010 è stato lui il Sindaco del comune dell’entroterra cilentano, Romano Gregorio è, attualmente, il Direttore dell’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A competere per la fascia tricolore potrebbero però essere persone molto vicine al sindaco uscente, l’ipotesi più accreditata è quella di una candidatura a primo cittadino che potrebbe arrivare dal fratello del sindaco attuale, Francesco Gregorio e un’altra lista potrebbe essere capeggiata da Tony Gregorio, nipote del candidato a sindaco e del sindaco uscente.

Una situazione insolita, ma non c’è da stupirsi: il Comune di Laurino è piccolo, circa 1200 gli abitanti, ed è normale che molti siano parenti o che si conoscano bene. In questo scenario sembra difficile anche un’alternativa con nomi nuovi alla politica, fatta di giovani, si vociferava che ci fosse una terza lista, ma a quanto pare sono pochi i candidati disponibili. Da Laurino, dunque, tante supposizioni e poche certezze, ma ogni dubbio sarà risolto entro le ore 12:00 di sabato, 25 aprile, termine ultimo per sottoscrivere le candidature e presentare ufficialmente le liste.

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