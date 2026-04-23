Vallo della Lucania: bando per assistenti sociali nell’Ambito S8, ecco come candidarsi

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha indetto un nuovo avviso pubblico finalizzato alla creazione di una Short List di esperti nel ruolo di Assistente Sociale. La procedura, coordinata dal Comune Capofila di Vallo della Lucania, mira a individuare professionisti per il conferimento di incarichi nell’ambito dei servizi sociali già programmati o in fase di pianificazione sul territorio.

L’iniziativa non configura una procedura concorsuale né prevede la formazione di graduatorie di merito con punteggi. Si tratta, invece, di un elenco di figure idonee a cui l’ente potrà attingere per instaurare rapporti di collaborazione professionale in regime di lavoro autonomo.

Requisiti di partecipazione e titoli richiesti

Per accedere alla selezione, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di specifici titoli accademici: Laurea in Servizio Sociale (classe L-39) oppure Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87), o titoli equipollenti a norma di legge. È inoltre requisito imprescindibile, a pena di esclusione, l’avvenuta iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

Oltre ai titoli di studio, l’avviso richiede il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese UE, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali che impediscano la contrattazione con gli enti pubblici.

Dettagli sull’incarico e trattamento economico

L’attività professionale prevede una durata di 12 mesi. Il rapporto di lavoro sarà gestito in autonomia, con una calendarizzazione e un’assegnazione territoriale disposta dal Coordinatore dell’Ambito S8.

Sotto il profilo economico, il compenso previsto è pari a 2.150,00 euro lordi mensili, comprensivi di oneri fiscali e contributivi, per un impegno lavorativo massimo di 36 ore settimanali. La validità complessiva dell’elenco short list sarà di 24 mesi dalla sua pubblicazione, con possibilità di proroga da parte dell’amministrazione.

Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono inviare la propria manifestazione di interesse, redatta secondo il modello “Allegato A”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2026. La documentazione deve includere il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e una copia di un documento di identità in corso di validità.

La trasmissione può avvenire tramite due canali esclusivi:

Consegna a mano presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito S8, sito in Piazza Vittorio Emanuele II a Vallo della Lucania.

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: pianosocialedizonavallo@legalmail.it.

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