Sport: il club Serre promosso in Promozione. Le emozioni del presidente Giuseppe Piemonte

La comunità di Serre in festa per la vittoria del campionato di Prima categoria, girone H, del Club Serre, conquistata la tanto attesa Promozione. La matematica è arrivata con una giornata di anticipo, ma sabato scorso si è scatenata la festa al campo sportivo di Serre, alla presenza anche del Presidente della LND Campania Carmine Zigarelli e del Vice presidente Giuseppe Alfano che hanno premiato la squadra.

Le emozioni del presidente Piemonte

A raccontare questa cavalcata verso le conquista del titolo il Presidente del Club Serre Giuseppe Piemonte, intervenuto ieri sera all’interno del programma sportivo di InfoCilento “InCampo”. “È stato molto emozionante perché comunque ovviamente parte da lontano il progetto – ha detto il Presidente Piemonte – e quindi fin dal primo giorno di preparazione ad arrivare all’ultima partita che si è svolta sabato scorso, è stata una bella fatica, con tante emozioni perché comunque abbiamo vissuto il tragitto con altre società, con altre squadre che hanno reso questo campionato, questo girone molto competitivo, quindi faccio i complimenti anche agli avversari che hanno lottato insieme a noi e ci hanno dato “filo da torcere”.

Alla lunga penso che abbia meritato la squadra più forte, ma questo lo dicono i numeri, perché basti guardare tutte le classifiche, non solo l classifica principale dove ci mette a sei punti dalla seconda e ad otto dalla terza ma siamo primi per le partite con i punti conquistati in casa, siamo primi per le partite con i punti conquistati in trasferta, siamo la squadra che ha fatto più gol e siamo la squadra che ha subito meno gol, abbiamo solo un secondo posto nella classifica marcatori con il nostro attaccante Mattia Forlano con le sue 21 reti”.

Verso nuovi orizzonti

Il Presidente ha parlato anche del futuro della sua squadra: “Abbiamo la consapevolezza di proseguire di certo con i piedi per terra com’è stato questo campionato, con umiltà e con il lavoro, tutto va programmato e così come ho già fatto l’anno scorso, con questo campionato appena concluso, sarà il prossimo”, conclude.