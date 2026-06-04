Cronaca

Salerno, sorpreso con oltre 9 chili di droga: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Salerno hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre 9 kg di hashish, marijuana ed eroina

Redazione Infocilento

Il 1° giugno, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di L. R. con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz e il sequestro della droga

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione, nella disponibilità dell’uomo sono stati rinvenuti hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per un peso complessivo di circa 3,600 chili, eroina per un peso complessivo di circa 5,300 chili e varia grammatura di cocaina.

Trovato anche materiale per il confezionamento

Oltre all’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro anche il materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi della sostanza.

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