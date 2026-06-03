L’US Agropoli sbarca nel Beach Soccer: ufficiale la nascita della squadra per la Serie B

L’US Agropoli avrà la sua squadra di beach soccer. Adesso è ufficiale: la Givova Beach Soccer Agropoli diventa US Agropoli Beach Soccer.

I delfini avranno dunque una propria formazione sulla sabbia, pronta a prendere parte al campionato di Serie B di Beach Soccer. Un importante passo avanti per il club, che continua il proprio percorso di crescita e consolidamento anche in una disciplina sempre più seguita e apprezzata.

Sono diverse le novità che riguardano sia l’assetto societario sia la composizione della squadra. A parlarne ai nostri microfoni è stato il direttore sportivo Lorenzo Margiotta, che ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo capitolo.

«Prosegue un progetto ambizioso, fondato sulla voglia di crescere e migliorarsi costantemente»

Ha sottolineato Margiotta, evidenziando l’impegno della società nel costruire una realtà competitiva e capace di rappresentare al meglio i colori dell’US Agropoli anche nel beach soccer.

Obiettivi e valorizzazione del territorio

L’obiettivo è quello di affrontare la nuova avventura con determinazione, continuando a investire nello sviluppo del movimento e nella valorizzazione del territorio.