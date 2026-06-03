Eboli, condotte moleste nei pressi della scuola media: fermato 30enne

Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in località Santa Cecilia a Eboli, nei pressi della scuola media “Virgilio”, a seguito delle segnalazioni pervenute da un gruppo di madri preoccupate.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità marocchina, da qualche giorno metteva in atto condotte moleste nei pressi dell’istituto scolastico. Nella stessa mattinata odierna, l’uomo avrebbe inoltre approcciato due bambine, rendendo necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Il fermo e gli accertamenti medici

Gli agenti della Municipale hanno prontamente bloccato e ammanettato il soggetto, conducendolo presso gli uffici del Comando per le procedure di identificazione.

Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato affetto da gravi turbe psichiche. Informato il magistrato di turno, quest’ultimo ha disposto l’immediato Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

La posizione giuridica e le indagini in corso

La posizione giuridica dell’uomo è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: l’uomo sarà deferito a piede libero per i reati di molestia alle persone e atti osceni in luogo pubblico. Gli inquirenti stanno inoltre effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare la configurabilità del reato di violenza su minori.

Soddisfazione per le attività svolte da parte dell’assessore Antonio Corsetto.