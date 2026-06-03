Cronaca

Eboli, condotte moleste nei pressi della scuola media: fermato 30enne

Intervento dei Vigili nei pressi della scuola media "Virgilio" dopo le segnalazioni delle mamme. Il trentenne, affetto da gravi turbe psichiche, è stato sottoposto a TSO e sarà deferito per molestie e atti osceni

Antonio Elia

Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in località Santa Cecilia a Eboli, nei pressi della scuola media “Virgilio”, a seguito delle segnalazioni pervenute da un gruppo di madri preoccupate.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità marocchina, da qualche giorno metteva in atto condotte moleste nei pressi dell’istituto scolastico. Nella stessa mattinata odierna, l’uomo avrebbe inoltre approcciato due bambine, rendendo necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Il fermo e gli accertamenti medici

Gli agenti della Municipale hanno prontamente bloccato e ammanettato il soggetto, conducendolo presso gli uffici del Comando per le procedure di identificazione.

Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato affetto da gravi turbe psichiche. Informato il magistrato di turno, quest’ultimo ha disposto l’immediato Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

La posizione giuridica e le indagini in corso

La posizione giuridica dell’uomo è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: l’uomo sarà deferito a piede libero per i reati di molestia alle persone e atti osceni in luogo pubblico. Gli inquirenti stanno inoltre effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare la configurabilità del reato di violenza su minori.

Soddisfazione per le attività svolte da parte dell’assessore Antonio Corsetto.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.