Alburni bike marathon: sport, natura e cultura nel cuore del Cilento

Un weekend dedicato alle due ruote, alla natura incontaminata e alla cultura. Sabato 20 e domenica 21 giugno, Sant’Angelo a Fasanella ospiterà la terza edizione della Alburni Bike Marathon che coinvolgerà undici borghi su due circuiti da 70 e 110 km.

L’edizione di quest’anno – promossa dall’associazione Alburni Outdoor con il patrocinio degli undici Comuni coinvolti – segna un traguardo straordinario per l’intero comprensorio: la Alburni Marathon è stata inserita nel cartellone di “Natura e Movimento” proposto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per l’ambizioso progetto nazionale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fondazione SportCity.

Il progetto nazionale e la tutela dell’ambiente

Si tratta di un’iniziativa ministeriale che unisce oltre trenta aree protette italiane per promuovere stili di vita attivi, inclusione sociale e tutela consapevole dell’ambiente. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si pone come uno dei cardini territoriali di questa prima fase sperimentale, e la Alburni Marathon rappresenta l’esempio perfetto di come boschi, montagne e borghi storici possano trasformarsi in infrastrutture naturali destinate al benessere collettivo.

Il programma di sabato: trekking e benessere

Si parte sabato 20 giugno: la giornata sarà interamente dedicata ai partecipanti, alle famiglie e agli appassionati. Presso l’infopoint dedicato si apriranno le attività di una due giorni ricca di appuntamenti con il Trekking Urbano alla scoperta delle bellezze di Sant’Angelo a Fasanella e la passeggiata naturalistica all’antico e misterioso Antece, il guerriero di pietra scolpito nella roccia degli Alburni.

Nel corso della giornata si terranno incontri con esperti del settore focalizzati sulla preparazione fisica, l’ottimizzazione della performance e il benessere dell’atleta, con sessioni pratiche dedicate al recupero funzionale della schiena e alla postura in sella.

I percorsi della domenica: extreme e classic

Domenica 21 giugno sarà il gran giorno della Marathon con partenza alle ore 9:00 dalla piazza Ortale di Sant’Angelo a Fasanella quando scatterà il via per i 300 ciclisti attesi. L’evento propone due spettacolari percorsi d’alta quota, completamente privi di traffico veicolare: il percorso EXTREME (110 km), tracciato impegnativo con un dislivello di 2560 metri, 1 Gran Premio della Montagna, il passaggio tra 2 castelli e 8 borghi storici, panorami mozzafiato e la possibilità di visitare le Grotte di Castelcivita.

Poi, il percorso CLASSIC (70 km), un’avventura più accessibile con un dislivello di 1500 metri, che si snoda attraverso caratteristici borghi storici, pause panoramiche e degustazioni.

Sapori locali e attività per i più piccoli

Lungo i tracciati verranno allestiti speciali “Energy Point” in collaborazione con i produttori locali. I ciclisti potranno rigenerarsi assaporando le eccellenze a km 0 del territorio: formaggi artigianali a latte crudo, miele locale, vini tipici e olio EVO.

Il cuore dell’evento batterà forte anche per i più piccoli grazie all’allestimento di un’Area Bike dedicata ai bambini nel campo sportivo di Sant’Angelo. Sotto la guida di istruttori qualificati, i più piccoli potranno divertirsi tra gimcane e piccoli percorsi tecnici, approcciandosi alla cultura della bicicletta e al rispetto della natura in totale sicurezza.

La manifestazione si chiuderà in festa con un ricco buffet a base di prodotti locali, la consegna delle medaglie finisher, premiazioni a sorteggio e i doverosi riconoscimenti alle associazioni del territorio che hanno reso possibile l’evento.