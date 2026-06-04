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Agropoli, torna la “Spiaggia Solidale” per l’estate 2026: accessibilità e inclusione

Torna ad Agropoli l'iniziativa "Spiaggia Solidale" per l'estate 2026. Area attrezzata e dispositivo Seatrac a San Marco. Ecco come presentare la domanda.

Antonio Pagano
Spiaggia Solidale

Ad Agropoli si rinnova l’iniziativa “Spiaggia Solidale” anche per l’estate 2026. Il servizio, erogato dalla società “Il Raggio Verde” a titolo gratuito, sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto 2026 su un’area demaniale in località San Marco, adiacente lo stabilimento balneare “Il Raggio Verde”.

I servizi disponibili e il dispositivo Seatrac

L’Ente ha pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso e la fruizione gratuita della spiaggia senza barriere e fornita del dispositivo Seatrac, che permette l’ingresso in mare per le persone con ridotte capacità motorie. Il servizio “Spiaggia Solidale – Estate 2026” fornirà un’area attrezzata di numero 20 ombrelloni con lettini, una discesa a mare idonea a consentire l’entrata in acqua, docce e spogliatoi.

Chi può accedere al servizio: i requisiti

Potranno accedere al servizio i soggetti, residenti e non residenti nel Comune di Agropoli, in possesso di certificazione di invalidità civile ovvero di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è richiesto, inoltre, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Potranno accedere, inoltre, al servizio le associazioni e gli enti del Terzo Settore operanti nell’ambito dell’assistenza e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità e dei minori in condizioni di svantaggio sociale, economico o familiare.

Come presentare la domanda e scadenze

La richiesta potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico con procedura a sportello, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda “Allegato B” scaricabile dal sito www.comune.agropoli.sa.it o disponibile in formato cartaceo presso lo sportello dell’Ufficio Politiche Sociali.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, corredata dalla documentazione richiesta e presentata al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano o mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it riportando in oggetto la dicitura “SPIAGGIA SOLIDALE 2026”. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, almeno 7 giorni prima del periodo richiesto al fine di consentire gli adempimenti amministrativi.

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