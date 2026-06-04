Terremoto all’alba, scossa di magnitudo 3 tra potentino e Vallo di Diano

Torna a tremare la terra nel salernitano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno alle 6 di questa mattina, 4 giugno, con epicentro nel potentino, a Moliterno, a pochi passi da Montesano sulla Marcellana. Il sisma è stato segnalato ad una profondità di 12 chilometri.
I dettagli del sisma e i comuni interessati
Alcuni residenti hanno chiaramente avvertito la scossa, per fortuna in maniera lieve. Non si registrano comunque danni a persone o strutture nei comuni limitrofi all’epicentro.
Il precedente nei giorni scorsi
Soltanto due giorni fa un terremoto di magnitudo 6.2 era stato segnalato nelle acque a nord della Calabria, avvertito in tutto il sud Italia.