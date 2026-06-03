Capaccio, il grande cuore del Cilento: aziende e volontari insieme per la Festa della Gioia UNITALSI

Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la solidarietà firmato dall’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). La sottosezione di Capaccio “Don Fortunato Ciccardelli”, attiva presso l’Oratorio San Vito, ha celebrato con successo la Festa della Gioia. L’evento ha offerto una giornata interamente dedicata alla condivisione, all’amicizia e alla serenità, ponendo al centro dell’attenzione le persone più fragili del territorio.

La manifestazione ha dimostrato ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dal consiglio direttivo dell’associazione, da anni punto di riferimento fondamentale per l’assistenza e il supporto sociale a livello locale.

Il ringraziamento dell’UNITALSI ai benefattori del territorio

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a una fitta rete di solidarietà che ha coinvolto numerose realtà imprenditoriali e commerciali della zona. I vertici dell’associazione hanno voluto esprimere la propria gratitudine attraverso una nota ufficiale per sottolineare il valore del supporto ricevuto.

Dall’UNITALSI fanno sapere che l’aiuto ricevuto non è stato solo economico o materiale: “Ogni contributo ricevuto ha rappresentato non soltanto un aiuto materiale, ma soprattutto un segno di partecipazione e di affetto verso le persone che l’UNITALSI si impegna a servire con dedizione e amore”.

La macchina organizzativa ha visto la partecipazione attiva di partner tecnici, aziende di servizi, operatori del settore ortofrutticolo e della ristorazione, oltre a una significativa rappresentanza dei rinomati caseifici locali. Tra questi si distinguono nomi noti del comparto lattiero-caseario come Vannulo, Barlotti Raffaele, Il Tempio, La Cilentana, Le Prime Querce, La Perla del Mediterraneo, Bios, La Bontà del Cilento, La Mozzatella del Cilento e i Fratelli Di Lascio. A sostenere l’evento sono stati anche Allestimenti Michele Venosa, Convergenze, SGE FORM, Pastificio Desimone, Mercato Ortofrutticolo, Le Trabe, Agenzia Santalucia, LAB-di Marco Angarola e Des Line e FLOR ART.

I valori fondanti del servizio cristiano

Il supporto concreto dei donatori ha permesso di offrire ai partecipanti un momento di autentica fraternità. I promotori hanno evidenziato come queste azioni siano la testimonianza diretta dei valori di accoglienza e attenzione verso il prossimo che costituiscono le fondamenta del servizio cristiano dell’opera associativa.

L’unione tra il tessuto produttivo locale e il mondo del volontariato ha confermato l’efficacia di una sinergia mirata al benessere della comunità, regalando una giornata speciale a chi quotidianamente accompagna il cammino dell’associazione.