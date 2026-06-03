Contromano sulla Napoli-Salerno: intercettata dalla Polizia un’auto guidata da una suora

Una tragedia automobilistica è stata evitata per un soffio lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una vettura utilitaria ha imboccato la corsia di marcia contromano in direzione del capoluogo campano. Al volante dell’auto si trovava una suora, presumibilmente colta da un momento di disorientamento. Il tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato ha impedito che l’episodio si trasformasse in un grave incidente stradale.

Il tempestivo intervento della Polizia

Il veicolo, una Fiat Panda, è stato intercettato da un’auto civetta della Polizia che transitava casualmente sulla corsia opposta. A bordo del mezzo di servizio si trovavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì. Intuita immediatamente la gravità della situazione e il rischio imminente per la sicurezza pubblica, i due poliziotti hanno attivato sirena e lampeggianti, procedendo parallelamente all’utilitaria per segnalare il pericolo e allertare i conducenti dei veicoli che procedevano nel corretto senso di marcia.

Soccorsi e messa in sicurezza

Dopo una serie di manovre coordinate per rallentare il flusso veicolare e attirare l’attenzione della conducente, gli agenti sono riusciti a bloccare la marcia della Panda. Al momento del controllo, la donna alla guida è apparsa in evidente stato confusionale mentre ascoltava la recita del Rosario alla radio. I poliziotti hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area e a richiedere il supporto immediato della Polizia Stradale, del personale dell’Anas e dei sanitari del 118, ai quali la conducente è stata successivamente affidata per i controlli medici del caso.