Cilento

Laurito, si insedia l’amministrazione Speranza: ecco la nuova giunta

Il Comune di Laurito avvia il nuovo corso guidato dal sindaco Vincenzo Speranza. Cambiano i volti in Consiglio: focus su ambiente e politiche sociali

Redazione Infocilento
Vicenzo Speranza

Il Comune di Laurito si lascia definitivamente alle spalle la gestione commissariale. Si è insediato il nuovo consiglio comunale, guidato dal sindaco Vincenzo Speranza.

Equilibri politici e novità nel Consiglio comunale

La prima seduta ufficiale ha portato alla nomina della giunta composta da Valentina Cocurullo e Raffaele Vassallo, quest’ultimo occuperò anche il ruolo di vicesindaco.

Entrambi hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica consiliare per dedicarsi interamente ai ruoli esecutivi. In consiglio, quindi, sono subentrati i primi non eletti: Sara Ruocco e Nicola Senatore (per quest’ultimo l’ingresso sarà confermato nella prossima assise).

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