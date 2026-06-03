Roccadaspide: una folla in lacrime per l’ultimo saluto a Maria Carmela D’Angelo, la pasticcera gentile

Migliaia di persone hanno gremito la Chiesa della Natività di Roccadaspide per l’ultimo saluto a Maria Carmela D’Angelo. Addolorata e in lacrime la comunità ha salutato la pasticciera gentile, amata e benvoluta da tutti, strappata alla vita a 57 anni, da un destino che nessuno avrebbe potuto mai immaginare perché Maria Carmela amava la vita, amava la sua famiglia e il suo lavoro che aveva costruito partendo partendo da zero e con sacrificio: la donna era titolare della nota pasticceria di località Fonte “Le delizie di Maria”.

L’incidente

Maria Carmela due settimane fa, mentre lavorava nel suo laboratorio di dolci, riportò, a causa di un incidente, delle ustioni da olio bollente sulla parte alta del corpo, fu trasportata in eliambulanza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli e proprio presso il nosocomio partenopeo, mercoledì scorso, si è consumata una tragedia imprevedibile che ha lasciato attonita la comunità: Maria Carmela è deceduta dopo essere caduta dal terzo piano dell’ospedale.

Lunedì sul corpo di Maria Carmela è stata effettuata l’autopsia. Si attende l’esito dell’esame e s’indaga per capire se qualcosa non ha funzionato nel sistema di sorveglianza dei pazienti del reparto di Terapia Intensiva per Grandi Ustionati, pazienti che possono essere fortemente provati psicologicamente a causa dei traumi subiti.

Una donna benvoluta da tutti: il messaggio del sindaco

Maria Carmela era fuori pericolo, ma avrebbe dovuto affrontare un lungo iter di guarigione. Era una donna forte, amata, generosa, Maria Carmela e a ricordarla, al termine della messa officiata da Don Gianluca Cariello, anche il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano: “Stiamo vivendo un momento di dolore e di sconforto.

Maria Carmela con la forza dell’amore, figlia della sua onestà, della sua bontà, della sua generosità, dei suoi principi, proiettava questi valori nelle sue azioni quotidiane che trasmetteva contagiosamente.

Non possiamo più sorridere con lei e ricevere da lei il bene che ci ha sempre donato, ma ci lascia un testamento spirituale in eredità: con la forza che ha caratterizzato la sua vita, con la determinazione e la voglia di fare le cose con impegno, sacrificio, dedizione, lavoro, attaccamento alla famiglia e alla sua comunità… si raggiungono gli obiettivi, si realizzano i sogni.

Il cordoglio

È stata una donna di grandi valori, ma anche un’ imprenditrice di successo in questa sua terra che amava tanto. Grazie Maria Carmela, ovunque tu sia continua a fare il bene, come hai sempre fatto” ha detto, tra le altre cose, in lacrime e fortemente commosso, il Sindaco Iuliano.

Oltre a Don Gianluca, che ha sottolineato con parole profonde l’importanza della fede anche dinanzi ai momenti più difficili della vita, ad assistere la Santa Messa i parroci Don Cosimo Cerullo, Don Luigi Quaglia, Don Carlo Ciocca e Don Mario Bamonte.

Maria Carmela lascia il marito Carmine Sabetta, i figli Gennaro e Anita, la mamma Immacolata Francione, i fratelli Luigi e Luciano e tante, tante persone in lacrime per la sua assenza.