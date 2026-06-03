Capaccio Paestum si prepara alla Giornata Nazionale dello Sport 2026

Il Comune di Capaccio Paestum rinnova il suo impegno con il mondo dello sport aderendo formalmente alla Giornata Nazionale dello Sport 2026 (GNS26). L’evento, promosso su scala nazionale dal CONI e istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce con l’obiettivo prioritario di veicolare tra le nuove generazioni la cultura sportiva e i suoi intrinseci valori educativi.

La conferma della partecipazione istituzionale dell’ente locale è stata resa possibile grazie alla sinergia con il fiduciario CONI Ferdinando Polito, figura chiave nel coordinamento delle attività territoriali, che da anni promuove una visione dell’attività motoria intesa come veicolo di benessere, crescita personale e inclusione sociale.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:00, nella centralissima Piazza Santini a Capaccio Scalo. Per l’occasione, lo spazio urbano si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo a cielo aperto, ideato per accogliere famiglie, bambini, giovani e l’intera cittadinanza.

Il tessuto associazionistico locale al centro dell’iniziativa

Il successo della manifestazione si inserisce in una fitta rete di collaborazioni che coinvolge diverse realtà associative del territorio, quotidianamente attive nella promozione sociale e sportiva. All’evento prenderanno parte attiva:

ASD Polisportiva Poseidon Karate e Kickboxing

ASD Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum

ASD Volley Academy Capaccio Paestum

Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Capaccio Paestum

La partecipazione del Forum dei Giovani e dell’Associazione Nazionale Carabinieri assume un valore strategico e simbolico per l’evento. La loro presenza evidenzia il legame indissolubile tra la pratica sportiva e il tessuto sociale, configurandosi come un presidio di legalità, educazione civica e prossimità alla comunità. Si tratta di principi cardine che si integrano perfettamente con la funzione educativa della Giornata Nazionale dello Sport.

Discipline e attività: un’offerta inclusiva per tutta la cittadinanza

Nel corso della mattinata, i cittadini avranno l’opportunità di interfacciarsi direttamente con numerose discipline sportive, assistiti e guidati da tecnici qualificati e volontari delle rispettive associazioni. Sarà possibile cimentarsi in:

Karate

Kickboxing

Pallavolo

Pallacanestro

Percorsi motori e attività ludico-sportive

Questa proposta, eterogenea e inclusiva, è strutturata per stimolare l’interesse verso nuove passioni sportive e per sensibilizzare la popolazione giovanile sull’importanza di adottare uno stile di vita sano, attivo e strutturato su sani principi valoriali.