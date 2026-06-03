L’ASD NAGC Feldi protagonista a Sibari con il Torneo della Minerva con 120 bambini e 100 genitori al seguito

Una straordinaria partecipazione, all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi, ha caratterizzato la presenza dell’ASD NAGC Feldi al Torneo della Minerva, prestigiosa manifestazione che si è svolta a Sibari e che ha visto la società guidata dal presidente Emilio Masala tra le protagoniste dell’evento.

I numeri del successo e il legame con le famiglie

La delegazione della NAGC Feldi ha preso parte al torneo con numeri importanti: 120 bambini e circa 100 genitori al seguito, a conferma della crescita del progetto sportivo e dell’attaccamento delle famiglie ai colori sociali.Oltre agli aspetti agonistici, a distinguersi è stato soprattutto il comportamento esemplare mostrato dai giovani atleti e dai loro accompagnatori, sia dentro che fuori dal campo.

Un atteggiamento che ha riscosso apprezzamenti e che rappresenta uno degli obiettivi principali perseguiti dalla società.

Il ringraziamento del Presidente Emilio Masala

Al termine della manifestazione, il presidente Emilio Masala ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti:«Desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti e complimenti ai bambini e ai genitori per il loro esemplare comportamento fuori e dentro il campo. Hanno dimostrato ancora una volta grande senso di appartenenza, rispetto delle regole e spirito sportivo».

Parole di riconoscenza anche per lo staff della NAGC Feldi, impegnato quotidianamente nella crescita dei giovani atleti: «Ringrazio tutto lo staff NAGC Feldi per la pazienza, la dedizione e la professionalità che, come sempre, mettono nel loro lavoro. Il loro impegno rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la formazione sportiva e umana dei nostri ragazzi».

Un bilancio ampiamente positivo

La trasferta di Sibari si chiude dunque con un bilancio ampiamente positivo per l’ASD NAGC Feldi, che torna a casa con la soddisfazione di aver vissuto un’importante esperienza di sport e aggregazione, confermando ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nel panorama del calcio giovanile.