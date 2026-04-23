I borghi progettano il futuro: a Rodio debutta “Pisciotta Borgo Vivo” con i grandi nomi della cultura

I piccoli centri non sono destinati all’abbandono: oggi più che mai dimostrano una rinnovata capacità di rigenerarsi e riscrivere il proprio destino. Ne sono un esempio concreto Pisciotta e le sue frazioni, protagoniste di un percorso di rilancio costruito attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni locali e realtà imprenditoriali.

Il Progetto e l’Evento del 1° Maggio

In questo contesto si inserisce l’appuntamento del 1° maggio alle ore 15:00, presso Palazzo Landulfo a Rodio, dove sarà presentato ufficialmente il progetto PNRR “Pisciotta Borgo Vivo”, insieme al piano strategico di marketing e comunicazione che ne accompagnerà lo sviluppo nei prossimi anni.

L’incontro si inserisce nel programma “Dietro il Paesaggio – Rodio, Mediterraneo Interiore”, il festival organizzato dall’Associazione Incipit (dall’1 al 3 maggio) in collaborazione con l’Associazione Fucina Rhodium. Un format che mette in dialogo riflessione culturale e progettualità territoriale: se il festival indaga l’identità profonda dei luoghi, la presentazione rappresenta il momento in cui questa identità si traduce in visione strategica e strumenti concreti.

Strategia di Marketing e Digitalizzazione

Durante l’incontro sarà presentato l’intero impianto progettuale, insieme all’ecosistema di marketing e comunicazione sviluppato per sostenerlo, a cura di Qcore Agency. Il lavoro definisce una direzione chiara: un sistema pensato per accompagnare nel tempo la crescita e il posizionamento del territorio, trasformando il progetto in un racconto coerente, riconoscibile e duraturo.

Il valore del racconto: Il piano nasce da un approccio che parte dall’ascolto e dalla comprensione profonda dei luoghi, traducendo identità e visione in una strategia concreta di branding. Non una narrazione costruita dall’esterno, ma un racconto che emerge dalla comunità stessa.

Saranno inoltre svelati i nuovi strumenti di comunicazione:

Canali digitali: Sito web e social concepiti come piattaforma permanente.

Sito web e social concepiti come piattaforma permanente. Materiali istituzionali: Brochure e video di branding identitario.

Gli Interventi

All’evento interverranno:

Antonio Greco , consigliere del Comune di Pisciotta (delega PNRR).

, consigliere del Comune di Pisciotta (delega PNRR). Anita Feola , Presidente dell’Associazione Fucina Rhodium.

, Presidente dell’Associazione Fucina Rhodium. Biagio Cafaro, Marketing Manager e CEO di Qcore.

“Pisciotta Borgo Vivo non è solo un progetto PNRR, ma la concretizzazione di una visione a lungo termine per il nostro territorio”, dichiara Antonio Greco. “Vogliamo dimostrare che i nostri borghi hanno un potenziale enorme di rinascita, partendo dalla valorizzazione delle nostre radici”.

Un programma di rilievo: Papaleo e Arminio

Questa presentazione si inserisce all’interno di un programma culturale di grande rilievo. “Dietro il Paesaggio” trasformerà Rodio in un palcoscenico diffuso tra piazze, vicoli ed edifici storici, con la partecipazione di Franco Arminio, Rocco Papaleo e Peppe Voltarelli.

“Il punto non è raccontare un territorio, ma costruire le condizioni perché quel racconto sia riconoscibile e duraturo”, afferma Biagio Cafaro, CEO di Qcore Agency. “Quando questo accade, il marketing diventa parte integrante della crescita del luogo”.