Cilento

Una volpe “a spasso” nel cuore di Castellabate: l’insolito avvistamento in Piazza Lucia

Curioso episodio notturno a Castellabate: una volpe attraversa Piazza Lucia nel silenzio della notte. Scopri i dettagli dell'avvistamento immortalato dai residenti

Manuel Chiariello

Un incontro insolito nel cuore della notte ha sorpreso alcuni residenti di Castellabate. Nelle scorse ore, una volpe è stata avvistata mentre attraversava tranquillamente Piazza Lucia, muovendosi tra le strade del centro abitato completamente deserte.

L’avvistamento nel silenzio della notte

Secondo il racconto di chi ha assistito alla scena, l’animale sarebbe comparso all’improvviso da una delle vie laterali, avanzando con passo prudente ma deciso. La presenza della volpe non è passata inosservata: alcuni residenti, incuriositi, hanno osservato la scena dalle finestre e qualcuno è riuscito anche a immortalare l’episodio con il cellulare, catturando un momento di natura selvaggia in un contesto urbano.

Fauna selvatica e centri urbani

Non è la prima volta che animali selvatici si avvicinano ai centri abitati della zona, soprattutto nelle ore notturne, quando le strade sono più tranquille e gli esemplari si spingono a valle alla ricerca di cibo. L’avvistamento, per fortuna, non ha causato alcun problema né danno a persone o cose. Dopo pochi minuti di perlustrazione, la volpe si è allontanata rapidamente, scomparendo nel buio della notte e tornando nel suo habitat naturale.

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