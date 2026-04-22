Cilento

Primo Maggio del Cilento a Stio: tra musica, trekking e sapori della tradizione

Torna il "Primo Maggio del Cilento" a Stio. Una giornata tra musica dal vivo (Rittantico, Barracca Republic), piatti tipici come i ciccimmaretati e trekking nella natura. Scopri il programma completo

Ernesto Rocco
Concerto

Si terrà giovedì 1° maggio, dalle ore 12:00 alle 24:00, l’evento “Primo Maggio del Cilento”, una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio tra musica dal vivo, enogastronomia e attività all’aperto. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco di Stio, si svolgerà in località Dortore, in un’area verde attrezzata immersa in un boschetto di cerri. L’evento si propone come momento di aggregazione rivolto a famiglie, giovani e visitatori, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali e le tradizioni del Cilento.

Enogastronomia: dai “ciccimmaretati” allo street food

Nel corso della giornata saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici del territorio, tra cui piatti della tradizione come i “ciccimmaretati”, storicamente legati alla ricorrenza del primo maggio. L’area sarà inoltre arricchita da spazi dedicati allo street food, drink bar e sweet corner, offrendo un’esperienza culinaria completa che unisce storia e modernità.

Divertimento per i più piccoli e attività per famiglie

Ampio spazio è dedicato alle attività per i più piccoli: nelle ore pomeridiane saranno attivi il luna park, i gonfiabili, l’animazione, le truccatrici e diversi mini giochi. Un’organizzazione pensata per permettere alle famiglie di godere della giornata in totale relax e sicurezza.

La line-up musicale: dai Rittantico ai Barracca Republic

Il programma musicale, con la conduzione di Domenico Monaco, vedrà l’alternanza sul palco di artisti di rilievo nel panorama locale e non solo: Capobbanna, Alice Popolo 6et, Rittantico e Barracca Republic. A chiudere la giornata sarà il DJ set di Luca Gui con la voce di Bertolinees, garantendo intrattenimento fino alla mezzanotte.

Natura e Trekking lungo il sentiero degli antichi mulini

L’evento punta con decisione alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale. Sarà infatti possibile partecipare a percorsi di trekking lungo il sentiero degli antichi mulini, in collaborazione con l’associazione Geo Trek Paestum, per scoprire gli angoli più suggestivi del paesaggio stiese.

Informazioni utili e logistica

Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermandosi come appuntamento di riferimento per il territorio cilentano. Per facilitare l’accesso alla località Dortore, l’organizzazione ha predisposto aree parcheggio dedicate e un servizio navetta per raggiungere la location dell’evento.

L’iniziativa è realizzata dalla Pro Loco di Stio in collaborazione con il Comune di Stio e gode del patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.