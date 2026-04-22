Primo Maggio del Cilento a Stio: tra musica, trekking e sapori della tradizione

Si terrà giovedì 1° maggio, dalle ore 12:00 alle 24:00, l’evento “Primo Maggio del Cilento”, una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio tra musica dal vivo, enogastronomia e attività all’aperto. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco di Stio, si svolgerà in località Dortore, in un’area verde attrezzata immersa in un boschetto di cerri. L’evento si propone come momento di aggregazione rivolto a famiglie, giovani e visitatori, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali e le tradizioni del Cilento.

Enogastronomia: dai “ciccimmaretati” allo street food

Nel corso della giornata saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici del territorio, tra cui piatti della tradizione come i “ciccimmaretati”, storicamente legati alla ricorrenza del primo maggio. L’area sarà inoltre arricchita da spazi dedicati allo street food, drink bar e sweet corner, offrendo un’esperienza culinaria completa che unisce storia e modernità.

Divertimento per i più piccoli e attività per famiglie

Ampio spazio è dedicato alle attività per i più piccoli: nelle ore pomeridiane saranno attivi il luna park, i gonfiabili, l’animazione, le truccatrici e diversi mini giochi. Un’organizzazione pensata per permettere alle famiglie di godere della giornata in totale relax e sicurezza.

La line-up musicale: dai Rittantico ai Barracca Republic

Il programma musicale, con la conduzione di Domenico Monaco, vedrà l’alternanza sul palco di artisti di rilievo nel panorama locale e non solo: Capobbanna, Alice Popolo 6et, Rittantico e Barracca Republic. A chiudere la giornata sarà il DJ set di Luca Gui con la voce di Bertolinees, garantendo intrattenimento fino alla mezzanotte.

Natura e Trekking lungo il sentiero degli antichi mulini

L’evento punta con decisione alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale. Sarà infatti possibile partecipare a percorsi di trekking lungo il sentiero degli antichi mulini, in collaborazione con l’associazione Geo Trek Paestum, per scoprire gli angoli più suggestivi del paesaggio stiese.

Informazioni utili e logistica

Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermandosi come appuntamento di riferimento per il territorio cilentano. Per facilitare l’accesso alla località Dortore, l’organizzazione ha predisposto aree parcheggio dedicate e un servizio navetta per raggiungere la location dell’evento.

L’iniziativa è realizzata dalla Pro Loco di Stio in collaborazione con il Comune di Stio e gode del patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.