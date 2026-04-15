Un secolo di vita e valori: Roscigno celebra i 100 anni di zio Rocco

La comunità di Roscigno si stringe attorno a uno dei suoi simboli più preziosi. Il traguardo del centenario non rappresenta solo un dato anagrafico straordinario, ma il compimento di un percorso umano fatto di resilienza, dignità e affetti profondi. La celebrazione di zio Rocco diventa così un momento di riflessione collettiva sul valore della memoria e sulle radici che sostengono il presente del piccolo borgo cilentano.

Il tributo del sindaco Pino Palmieri

A farsi portavoce del sentimento di ammirazione e gratitudine dell’intera cittadinanza è stato il sindaco Pino Palmieri, che ha voluto rendere omaggio al neo centenario con parole cariche di commozione e rispetto. Nel sottolineare l’importanza di questa ricorrenza, il primo cittadino ha tratteggiato il profilo di un uomo che ha saputo attraversare le epoche mantenendo intatta la propria identità.

“Caro zio Rocco, cento anni… e dentro ci sono stagioni intere di vita, sogni custoditi, sacrifici silenziosi e un amore che ha attraversato il tempo senza mai spegnersi. Tu non sei solo il tempo che hai vissuto, sei il segno che hai lasciato: nelle mani che hai stretto, negli sguardi che hai illuminato, nei cuori che hai cresciuto con la tua presenza discreta e immensa.”

Una memoria viva per il futuro della comunità

La figura di zio Rocco viene descritta come una radice profonda per Roscigno, una “luce che non conosce tramonto” capace di raccontare, attraverso lo sguardo, la forza di chi ha saputo affrontare le sfide della vita con nobiltà d’animo. Non si tratta dunque di una semplice celebrazione del passato, ma del riconoscimento di un esempio che continua a influenzare le nuove generazioni.

Secondo il sindaco Palmieri, l’eredità umana del centenario è un patrimonio che si proietta nel domani: