Incidente a Eboli: pulmino finisce fuori strada in località Coda di Volpe

Un grave sinistro stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2026, nel territorio comunale di Eboli. In località Coda di Volpe, un pulmino con a bordo tre giovani ha improvvisamente perso aderenza con l’asfalto, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

L’allarme è stato lanciato tempestivamente alla centrale operativa del 118, che ha coordinato l’invio immediato dei mezzi di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, necessari per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, onde evitare ulteriori pericoli. Il supporto sanitario è stato garantito dalle unità della VOPI (Volontari Pronto Intervento) di Pontecagnano e della Croce Bianca Salerno, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento d’urgenza.

Il bilancio dei feriti e le condizioni cliniche

Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, tutte giovani. La situazione più critica riguarda uno dei passeggeri, trasportato in codice rosso presso il nosocomio più vicino a causa delle gravi condizioni riportate nell’impatto. Gli altri due occupanti del pulmino hanno invece subito traumi di media entità e sono attualmente sotto osservazione medica.

Rilievi e indagini sulla dinamica

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista: le indagini si concentrano sulla valutazione di diversi fattori che potrebbero aver causato l’uscita di strada. L’episodio riporta prepotentemente l’attenzione sulla questione della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda i tratti extraurbani della provincia.