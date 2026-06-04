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Campania, via libera al piano da 55 milioni per università, trasporti e sanità: accelerano i fondi Ue

La Giunta regionale approva il riassetto del PR FESR 2021-2027. Investimenti strategici su studentati, innovazione medica e trasporti con l'obiettivo di accelerare la spesa

Comunicato Stampa
Regione Campania

Ottimizzare l’impiego dei fondi europei, accelerare l’avanzamento della spesa e sostenere interventi strategici immediatamente realizzabili. Con questi obiettivi la Giunta regionale della Campania, nella seduta di ieri, ha approvato il riassetto e la razionalizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del PR FESR Campania 2021-2027.

Gli interventi della Direzione generale risorse strumentali e gli obiettivi al 2026

Il provvedimento definisce le priorità e le azioni di aggiornamento relative agli interventi di competenza della Direzione Generale Risorse Strumentali. La selezione è stata effettuata sulla base della capacità delle opere di rispettare i cronoprogrammi e di contribuire in maniera significativa alla spesa certificabile già a partire dal 2026. Con questo aggiornamento, la programmazione di competenza della Direzione Generale raggiunge un valore complessivo di circa 55,6 milioni di euro.

Dai posti letto per gli studenti alla ricerca medica, i quattro pilastri del piano

Gli interventi riguardano settori strategici per lo sviluppo del territorio:

  • Residenze universitarie e studentati: il programma punta ad ampliare l’offerta di alloggi per studenti a Napoli attraverso lo Studentato presso l’Istituto Pontificio di Santa Chiara (2,6 milioni di euro), il finanziamento della prima fase di Casa Miranda (10 milioni di euro) e il recupero dell’Ostello Mergellina (4 milioni di euro);
  • Innovazione e ricerca medica: 10 milioni di euro per il progetto ANTHEM (Advanced Technologies for Human-centrEd Medicine), dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate per la medicina;
  • Efficientamento energetico e trasporti: 15 milioni di euro per la riqualificazione, la messa in sicurezza e il miglioramento dell’efficienza energetica di immobili regionali destinati al Trasporto Pubblico Locale nei comuni di Pozzuoli, Teverola e Arzano;
  • Patrimonio culturale: 6 milioni di euro per il completamento della Biblioteca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e 4 milioni per interventi di valorizzazione nel Parco di Castel Sant’Elmo.

Il commento dell’assessore Cuomo sul diritto allo studio e la rigenerazione urbana

“La delibera approvata dalla Giunta rappresenta un passaggio importante per le politiche di coesione e per la crescita delle nostre città. Investire negli studentati e nelle residenze universitarie significa non solo utilizzare in modo efficace le risorse europee, ma offrire una risposta concreta a migliaia di studenti e alle loro famiglie. Aumentare i posti letto disponibili e migliorarne la qualità vuol dire rafforzare il diritto allo studio, rendere più attrattivo il sistema universitario campano e contribuire alla rigenerazione urbana. Una città capace di accogliere e sostenere i giovani costruisce le basi del proprio futuro”, ha dichiarato l’Assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo.

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