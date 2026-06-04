Attualità

Maturità 2026: le novità dell’Esame di Stato nel segno di una scuola più moderna

La dirigente dell’I.I.S. Vico-De Vivo, Teresa Pane, analizza le nuove linee guida del Ministero: “Una visione moderna che premia il percorso complessivo e le competenze degli studenti”

Raffaella Giaccio

Le novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’Esame di Stato 2026 rappresentano un importante passo verso una valutazione più completa del percorso degli studenti. Ne è convinta la dirigente scolastica Teresa Pane dell’Istituto I.I.S. Vico-De Vivo, che ha tracciato un bilancio delle nuove disposizioni previste per la prossima maturità.

Una valutazione complessiva del percorso formativo

“L’esame non si limiterà a verificare le conoscenze acquisite dagli studenti, ma punterà a valorizzarne il percorso formativo complessivo, le competenze maturate e la capacità di affrontare in modo autonomo il proprio futuro”, ha spiegato la dirigente.

Tra le principali novità, particolare attenzione sarà riservata al colloquio orale, che terrà conto non solo delle discipline individuate dal Ministero, ma anche delle esperienze di:

  • Educazione civica
  • Orientamento
  • Formazione scuola-lavoro (PCTO)

Il ruolo centrale del Curriculum dello Studente

Un ruolo cruciale sarà svolto inoltre dal Curriculum dello Studente, il documento che raccoglie attività, certificazioni e competenze acquisite durante il percorso scolastico.

“Si tratta di una visione più moderna della scuola – ha aggiunto la dirigente Pane – che riconosce il valore delle esperienze vissute dagli studenti dentro e fuori l’aula, premiando impegno, responsabilità e capacità progettuale”.

Il messaggio della dirigente: “Affrontate l’esame con serenità”

La dirigente ha infine rivolto un messaggio agli studenti che si preparano ad affrontare l’esame:

“La maturità deve essere vissuta non come un ostacolo, ma come l’occasione per dimostrare il lavoro svolto negli anni. Invito tutti ad affrontarla con serenità, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità”.

Le date della Maturità 2026

L’Esame di Stato prenderà il via il 18 giugno 2026 con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

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