Cronaca

Sicurezza, intensificati i controlli sugli stranieri a Salerno: due espulsioni e trasferimenti ai Cpr

La Polizia di Stato intensifica i controlli contro l'immigrazione irregolare: eseguiti due accompagnamenti ai Cpr di Roma e Potenza per motivi di sicurezza urbana

Redazione Infocilento

Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato di Salerno per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni degli stranieri sul territorio nazionale. In tale contesto si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al C.P.R. e gli accompagnamenti alla frontiera.

Il piano di prevenzione per la sicurezza urbana

Peraltro, tali azioni si inseriscono nelle più ampie attività coordinate di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I provvedimenti di espulsione e i trasferimenti

Si segnala, a tal riguardo, che mercoledì 3 giugno u.s. due cittadini marocchini, di cui un soggetto con precedenti per reati specifici contro il patrimonio, sono stati accompagnati in stato di trattenimento, attesa la pericolosità sociale, uno al centro per rimpatri (C.P.R.) di Potenza e l’altro al C.P.R. di Ponte Galeria a Roma. Lo straniero accompagnato a Ponte Galeria era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.