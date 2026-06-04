Sicurezza, intensificati i controlli sugli stranieri a Salerno: due espulsioni e trasferimenti ai Cpr

Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato di Salerno per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni degli stranieri sul territorio nazionale. In tale contesto si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al C.P.R. e gli accompagnamenti alla frontiera.

Il piano di prevenzione per la sicurezza urbana

Peraltro, tali azioni si inseriscono nelle più ampie attività coordinate di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I provvedimenti di espulsione e i trasferimenti

Si segnala, a tal riguardo, che mercoledì 3 giugno u.s. due cittadini marocchini, di cui un soggetto con precedenti per reati specifici contro il patrimonio, sono stati accompagnati in stato di trattenimento, attesa la pericolosità sociale, uno al centro per rimpatri (C.P.R.) di Potenza e l’altro al C.P.R. di Ponte Galeria a Roma. Lo straniero accompagnato a Ponte Galeria era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.