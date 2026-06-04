Cilento

Elezioni nel Cilento, si insediano i consigli comunali di San Giovanni a Piro e Celle di Bulgheria: tutti i nomi della giunta

Dopo il voto nel Basso Cilento e nel Golfo di Policastro, si aprono ufficialmente i nuovi mandati amministrativi. Ecco i nomi degli assessori e le deleghe assegnate dai sindaci Ferdinando Palazzo e Gino Marotta

Maria Emilia Cobucci
Fascia tricolore sindaco

I Comuni di San Giovanni a Piro e Celle di Bulgheria danno ufficialmente il via alla nuova stagione amministrativa. Dopo le elezioni, si sono insediati i primi consigli comunali per l’ufficializzazione degli eletti e la nomina delle giunte.

Chi sono i nuovi assessori, i vicesindaci e quali deleghe gestiranno? Tutti i dettagli e la composizione dei nuovi organi esecutivi nell’articolo.

Il debutto delle nuove amministrazioni nel Basso Cilento

Terminata la tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali nei Comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro chiamati al voto, San Giovanni a Piro e Celle di Bulgheria, si è proceduto con la convocazione del primo consiglio comunale. Nel corso della seduta sono stati ufficializzati i nomi dei consiglieri eletti ed è stata definita la composizione della Giunta comunale, che rappresenta l’organo esecutivo e attuativo delle direttive del consiglio e della gestione amministrativa.

La nuova giunta di San Giovanni a Piro guidata da Palazzo

Nel Comune di San Giovanni a Piro la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Ferdinando Palazzo, vede la presenza del vicesindaco e assessore all’Ambiente, al Turismo e alla Cultura Pasquale Sorrentino, dell’assessore alle Politiche sociali e alla Sanità Felice Gagliardo, dell’assessore all’Istruzione, alla Formazione e alla Gentilezza Maria Giovanna Bruno e dell’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e ai Residenti all’estero Maria Sorrentino. Eletto presidente del consiglio è stato invece il consigliere Gabriele Fasolino, al quale sono state attribuite le deleghe ai Lavori pubblici, alla Viabilità e alle Aree cimiteriali.

L’esecutivo di Celle di Bulgheria con il sindaco Marotta

Nel Comune di Celle di Bulgheria la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Gino Marotta, vede la presenza del vicesindaco e assessore alla Sanità e alla Protezione civile Francesco Sarnicola e dell’assessore al Contenzioso, all’Ufficio legale, alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali Marica Sorrentino.

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