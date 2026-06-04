Polla, il sindaco Massimo Loviso vara la nuova Giunta: ecco la squadra di governo

La proclamazione degli eletti lascia spazio all’operatività. Dopo la riconferma alla guida del Comune di Polla nella recente tornata elettorale, il sindaco Massimo Loviso ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che lo affiancherà nell’azione amministrativa per i prossimi cinque anni.

I componenti dell’esecutivo cittadino

L’esecutivo sarà composto dagli assessori Rosa Isoldi, Giuseppe Curcio, Vincenzo Giuliano e Gianna Valletta, chiamati a collaborare con il primo cittadino nella gestione delle attività amministrative e nella realizzazione del programma di governo presentato agli elettori.

Rosa Isoldi nominata vicesindaco

Contestualmente alla nomina della squadra di governo, il sindaco ha conferito a Rosa Isoldi l’incarico di Vicesindaco, affidandole un ruolo di primo piano all’interno dell’amministrazione comunale.

Con la definizione della Giunta prende ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo guidato da Massimo Loviso.