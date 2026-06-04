Cilento

Tragedia a Roccadaspide, anziana trovata senza vita in un pozzo a Serra

Una donna di 88 anni è stata trovata morta in un pozzo nella frazione Serra di Roccadaspide. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per le indagini.

Alessandra Pazzanese

Una profonda tristezza ha colpito la comunità di Roccadaspide nel pomeriggio di oggi, a causa del drammatico ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 88 anni, identificata con le iniziali M.S. Il tragico scenario si è consumato all’interno di un pozzo situato nella frazione di Serra. Secondo le prime informazioni emerse, l’anziana soffriva di demenza senile.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione della donna che assisteva quotidianamente l’ottantottenne nelle sue attività domestiche. Il timore che fosse accaduto il peggio è diventato quasi immediato quando, nei pressi della struttura, sono stati rinvenuti alcuni effetti personali appartenenti alla vittima. I primi elementi raccolti dagli inquirenti lasciano ipotizzare che si sia trattato di un disperato gesto estremo.

L’intervento dei soccorritori e le indagini

Le procedure per il recupero della salma si sono rivelate particolarmente lunghe e articolate. Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, i quali hanno dovuto richiedere anche il supporto degli elicotteri di soccorso per facilitare le delicate operazioni di estrazione.

Insieme ai tecnici del soccorso, sono giunti in località Serra i Carabinieri della stazione locale, guidati dal vicecomandante Franco Chiumiento, e gli agenti della Polizia Municipale, rappresentati dal maresciallo Elvira D’Angelo e dall’agente Gianvito Brenca, per avviare i primi rilievi e gestire la viabilità. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e fare piena luce sui dettagli della vicenda. La salma è stata sequestrata.

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